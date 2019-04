Slavonskom gazdi država zbog uskrate europske potpore mora isplatiti još 38,5 milijuna kuna

Država slavonskom poduzetniku Marku Pipuniću, odnosno njegovoj tvrtki Copadio, mora platiti još 38,5 milijuna kuna. Osječki Trgovački sud je, naime, utvrdio da mu je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u kolovozu 2016. nezakonito uskratila već dodijeljenu potporu iz europskih fondova

Prvi spor s državom Pipunić je dobio prošlog kolovoza.

'Sudovi me iscrpljuju, ali moram čekati. Šteta što se bavimo ovime, a ne poslom. To je puno novca koji su nam uzeti iz obrta, ali mislim da ćemo uspjeti sve naplatiti. Samo što to traje. I to nije motivirajuće, nije razvojno. Šteta je gubiti vrijeme na ovakve stvari. Bolje je napraviti milijun pršuta nego se zafrkavati ovakvim stvarima', rekao je Marko Pipunić, vlasnik osječke Žito grupe krajem prošlog kolovoza, osvrćući se za tportal na nepravomoćnu presudu osječkog Trgovačkog suda, kojom se Republici Hrvatskoj nalaže da njegovoj tvrtki Salami aurea isplati 38,4 milijuna kuna, uz zatezne kamate i podmirivanje troškova parnice u iznosu od 1,2 milijuna kuna, kao naknadu štete za protuzakonitu obustavu isplate sredstava. Ta presuda još nije postala pravomoćna, već se čeka odluka Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske.

Pipunićeva Žito grupa najveći je gubitnik afere Ruralni razvoj iz 2016. jer joj je uskraćeno 125 milijuna kuna očekivanih potpora. Ispod crte su se našli s još desetak drugih poduzetnika kojima je Ministarstvo poljoprivrede obustavilo isplatu europskog novca zbog sumnje u nepravilnosti.