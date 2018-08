Slavonski proizvođači lubenica imaju velike planove i znaju kako se oduprijeti uvozu

Njih 20-ak odlučilo je krenuti u proboj i osvajanje tržišta. Proizvođači lubenica s istoka Hrvatske, iz Vukovarsko-srijemske županije, udružili su se u klaster iz kojega će, kažu, tržištu moći ponuditi veće količine, a tako će, nadaju se, stići i siguran otkup ovog slatkog ploda. Godišnja hrvatska proizvodnja lubenica kreće se oko 20.000 tona

Skladišta ovog trgovačkog lanca su, dodaje, trenutno puna i sada im ne treba lubenica, a on bi sa svojih površina morao ubrati barem dva do tri kamiona i isporučiti kako bi ih spasio od vrana i sunca.

'Tek je počela berba pa još ne znamo kakav će biti prinos. Može biti od četiri do osam vagona po hektaru, odnosno od 400 do 800 tona . Teško je procijeniti koliko ćemo je prodati iako godinama radimo s Kauflandom ', objašnjava za tportal Stjepan Ćurdo .

' Lubenice idu, ali su problem cijena i uvoz. S tim se nikada ne zna. Prije desetak dana je u Hrvatsku uvezena velika količina lubenice. I dok su to zadnje iz Albanije , one su stigle upravo kada su prve naše došle u rod i za berbu', upozorava Ćurdo.

'One se osuše dok je naša još svježa. Ove uvozne, albanske i grčke, sad su već pri kraju, pa su najčešće sitnije i lošije kvalitete. No one određuju cijenu, a to je stara i zadnja roba pa je normalno da ih se proizvođači žele što prije riješiti', kaže ovaj lubeničar iz Soljana koji je prošli tjedan za lubenicu dobivao po dvije kune.

'Da ostane ta cijena, bilo bi dobro. Prošle godine smo počeli s 1,80, a onda je pala i bila ispod kune. Nikad se ne zna što nas čeka. Može cijena biti i 1,50 kuna', nastavlja.

Iako nije protiv uvoznih lubenica, za njih je samo kada nema domaćih.