Sever poklopio novog ministra rada: Narod je već rekao što misli o radu do 67. godine

Novi ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović u ponedjeljak je u intervjuu Večernjem listu istaknuo kako rad do 67. godine života nema alternative te kako je mirovinska reforma dobro pripremljena i ide dalje. Jedan od lidera referendumske inicijative '67 je previše', šef Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, novom je ministru poslao jasnu poruku - narod je već rekao što želi, a Vladi je bolje da ne komplicira održavanjem referenduma

Sever nam kaže kako ministar u ovom trenutku ne može reći ništa drugo o radu do 67. godine jer je Zakon o mirovinskom osiguranju već na snazi, pa ga je on dužan primjenjivati, ali kako će to trajati samo do referenduma.

'Očekujemo da Vlada što prije provjeri potpise jer se s time malo odugovlači. Dio podataka i sami smo prebrisali i prekontrolirali, a kako smo predali dovoljno potpisa za dva referenduma, očekujemo da Vlada u rujnu obavijesti Sabor da nema zapreka za njegovo održavanje', ističe Sever.