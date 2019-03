Saznajte kako najbrže i najlakše dobiti vizu za Sjedinjene Američke Države?

Prije više od godinu dana u Hrvatskoj je osnovan VisitUSA Croatia. VUSA Croatia je savjetodavni odbor koji djeluje s ciljem promicanja putovanja u Sjedinjene Američke Države

Ovog petka, 15.3.2019. godine, VUSA Croatia organizira u sklopu turističkog sajma PLACE2GO u Areni Zagreb, B2B radionicu za agencije, touroperatore, avio-kompanije i medije koji su zainteresirani za organizaciju i putovanja u Sjedinjene Američke Države ili promociju destinacija u SAD-u.

Kako najbrže i najlakše dobiti vizu ukoliko planirate put u Sjedinjene Američke Države? Što je IPW i kako sudjelovati? Zašto je skijanje u Americi jedinstveni doživljaj za sve ljubitelje zimskih sportova?

Na ova i brojna druga pitanja i teme odgovorit će sudionici ovogodišnje B2B radionice koja se održava od 11. do 16. sati. Za sudionike B2B radionice bit će to prilika za upoznavanje s najnovijim tržišnim trendovima i destinacijama u SAD-u, a koja je po prvi puta pod izravnim pokroviteljstvom krovne turističke organizacije Sjedinjenih Američkih Država BRAND USA.

Prema izvorima U.S. Department of Commerce’s National Travel and Tourism Office, u 2017 godini SAD je posjetilo gotovo 77 milijuna međunarodnih posjetitelja, čija je ukupna turistička potrošnja iznosila rekordnih $251.4 milijardi dolara. Turizam i putovanja podržavaju 1.200.000,00 radnih mjesta u SAD, a izvoz kroz turizam iznosi 11% ukupnog izvoza SAD. Statistički podaci Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj pokazuju pak zanimljivu statistiku koji potvrđuju status naše zemlje kao turističke velesile u regiji. 24.287 putnika iz Hrvatske putovalo je u SAD 2017. godine, što je značilo 8.9% porasta u odnosu na 2016., a iako točni podaci za prošlu godinu još nisu dostupni procjenjuje se kako je 2018. 26.230 putnika iz Hrvatske posjetilo SAD. Dok je broj hrvatskih državljana koji putuju u SAD iz godine u godinu u simboličnom statistika broja turista iz SAD je stalnom uzletu pa je tako 2017. Hrvatsku posjetilo 451.946, a 2018. 558.751 turista što predstavlja fantastični rast 24%.

'Hrvatska definitivno postaje turistička velesila i radi svojeg reciptivnog značaja ima jedinstvenu priliku postati i emitivno turističko središte regije. Kako se nesrazmjerna većina turističkog prometa u Hrvatskoj odvija u dolascima, osobito u ljetnim mjesecima, Hrvatska, ima iznimno veliki potencijal razvoja outgoing turističke industrije što tržište, ali i hrvatski turistički profesionacli prepoznaju kako brojke neumoljivo pokazuju pozitivne trendove. Upravo je zbog toga osnovan VisitUSA Croatia koji za cilj ima objedinjenu promociju putovanja prema Sjedinjenim Američkim Državama. Ovom radionicom Hrvatska postaje središte za promotivne aktivnosti putovanja u SAD za područje jugoistočne Europe.' – zaključio je Goran Rihtarić, izvršni predsjednik odbora VisitUSA Croatia.