Sankcije bez efekta: Putin na račun nafte i plina dnevno zarađuje 800 milijuna dolara, hoće li embargo napraviti više štete Europi ili Rusiji?

Unatoč mnogim sankcijama koje je zapadni svijet uveo Rusiji ne bi li je ekonomski, pa samim time i vojno oslabio, Rusija i dalje prima milijarde dolara od prodaje nafte, plina i drugih roba jer je, između ostalog, pronašla alternativu na velikom kineskom i indijskom tržištu

Početkom ožujka, kad su SAD i EU pokrenuli val sankcija Rusiji, predsjednik Joe Biden rekao je da žele zadati 'snažan udarac Putinovu ratnom stroju'. Sada, sto dana nakon ruske invazije na Ukrajinu, taj 'stroj' i dalje je vrlo funkcionalan. Rusiju, naime, pokreće dotok enormne količine novca, a ove godine on bi na dnevnoj razini u prosjeku mogao iznositi 800 milijuna dolara, što ova poslovna supersila ubere samo od nafte i plina, piše Bloomberg.

'Uvijek postoje politička ograničenja u provođenju sankcija', rekao je Jeffrey Schott, viši stručni suradnik u Peterson institutu u Washingtonu . 'Želite maksimizirati bol svojoj meti i minimalizirati je 'kod kuće', a to je lakše reći nego učiniti', smatra Schott.

Čelnici Europske unije svjesni su da bi trebali prestati kupovati naftu i plin od Rusije, čime su dosad neizravno financirali razorni rat u Ukrajini, no nacionalne vlade znaju da će to posljedično nepovoljno utjecati na njihova gospodarstva. Nakon što se tjednima pregovaralo i cjenkalo, napokon su se europski čelnici složili oko djelomične zabrane uvoza ruske nafte u sklopu šestog paketa sankcija izrečenih toj državi.

Prema procjeni Bloomberg Economicsa , čak i u slučaju obustave ili postupnog ukinuća kupovine energenata od Rusije, njezini prihodi od nafte i plina ove godine trebali bi iznositi 285 milijardi dolara, što bi premašilo brojku iz 2021. godine za više od petine. Kada tome pridodate prihode od drugih roba, to je i više nego dovoljno da Rusija kompenzira 300 milijardi dolara deviznih rezervi zamrznutih sankcijama.

SAD je već zabranio uvoz ruske nafte , ali Europa se tek polako odvikava od energetske ovisnosti o Rusiji. I tako, dok si EU daje vremena za prilagodbu, daje vremena i Moskvi da pronađe druga tržišta, kao što su to kinesko i indijsko, a ona svakodnevno gutaju ogromne količine roba. Na taj način Rusija može smanjiti pad prihoda od izvoza, uzrokovan sankcijama Zapada, i dobiti novac kojim financira rat.

Slična je priča i s čeličanama i koksnim ugljenom. Uvoz iz Rusije porastao je treći mjesec zaredom došavši u travnju na razinu dvostruko veću nego prošle godine, pokazuju službeni podaci carinarnica. Neki prodavači nafte i ugljena iz Rusije pokušali su kineskim kupcima olakšati transakcije, dopuštajući da se one obave u juanima .

Kina isto tako jača energetsku povezanost s Rusijom kupujući naftu po nižim cijenama jer je netko drugi odbija kupiti. To je povećalo uvoz, ali se pregovara i o povećanju strateških zaliha sirove nafte onom iz Rusije.

Velika rupa u sankcijama protiv Rusije je i spremnost drugih zemalja da nastave s kupnjom nafte, iako u nekim slučajevima uz popuste. Indijske rafinerije kupile su tako više od 40 milijuna barela ruske nafte u razdoblju od početka rata u Ukrajini krajem veljače do početka svibnja, što je 20 posto veća rusko-indijska razmjena nego u cijeloj 2021. godini. Rafinerije traže privatne poslove umjesto javnih natječaja kako bi se ruska nafta mogla prodati po cijeni nižoj od tržišne.

'Ako je cilj sankcija bio zaustaviti rusku vojsku, to je bilo nerealno jer Rusija i dalje može financirati rat i djelomično nadoknaditi štetu koju sankcije nanose njezinu stanovništvu', rekao je Janis Kluge, viši suradnik za istočnu Europu i Euroaziju na Njemačkom institutu za međunarodne i sigurnosne poslove u Berlinu.

'Većina svijeta nije uključena u sankcije. Trgovina će se nastaviti, potreba za gorivom i dalje će biti prisutna, a povećat će se broj kupaca iz Azije i s Bliskog istoka', rekao je Wouter Jacobs, osnivač i direktor Erasmus Commodity & Trade Centra na Sveučilištu Erasmus u Rotterdamu.

Kad je riječ o plinu, Rusija ima manje mogućnosti za preusmjeravanjem opskrbe. No zemlje koje primaju ruski plin plinovodima, od kojih neki prolaze i kroz Ukrajinu, osim o Rusiji, ovise jedna o drugoj. Rusija pokriva oko 40 posto potreba Europske unije za plinom i upravo će prestanak ovisnosti o njemu biti najveći izazov zapadnim zemljama. Europske isporuke čak su skočile u veljači i ožujku jer je rat u Ukrajini izazvao skok cijena europskog plina, zbog čega su kupnje od Gazproma bile jeftinije za većinu kupaca s dugoročnim ugovorima. Otad se potreba za ruskim plinom smanjila zbog dolaska toplijeg vremena, ali i rekordnim priljevima ukapljenog plina iz SAD-a i drugih zemalja. Došlo je i do prekida isporuke zbog vojnih aktivnosti, a Rusija je Poljskoj, Bugarskoj i Finskoj obustavila isporuku jer nisu htjele plaćati u rubljima, kako je to Putin tražio.