Recentni slom burze nije slučajnost: 'Spremite si sa strane više novca u gotovini'

Neki su komentatori tvrdili da je rasprodaja bila zdravo povlačenje američkih dionica, s obzirom na to koliko su visoke vrijednosti porasle. Ipak, vjerojatnije je da je poraz uzrokovan dubljim problemima u gospodarstvu i političkoj klimi, rekao je Mobius za The Economic Times u intervjuu u četvrtak.

'Velika neizvjesnost'

"Nije bio tehničke prirode", rekao je Mobius o rasprodaji u ponedjeljak, ukazujući na rastuće geopolitičke napetosti diljem svijeta, kao i na predstojeće američke predsjedničke izbore. "Sve to zajedno stvara veliku neizvjesnost. A onda je situacija u Japanu pokrenula lančanu reakciju i, naravno, američko tržište je palo."

Mobius je rekao da bi dionice mogle imati još negativnih strana. Opuštanje "carry tradea" - koje se pokazalo kao krivac rasprodaje ovog tjedna - vjerojatno ima više prostora, predvidio je, ponavljajući druge stratege s Wall Streeta.

Raste strah od recesije

U međuvremenu, gospodarstvo izgleda kao da bi moglo imati "više problema u budućnosti". Strahovi od recesije porasli su ovaj tjedan nakon što je tržište rada u srpnju usporilo više od očekivanog.

Upozorenja o gospodarskom usporavanju također se nalaze u ponudi novca, koju je Fed "dramatično" smanjio dok je pokušavao smanjiti inflaciju u posljednjih nekoliko godina, dodao je Mobius.

"Sada osjećamo učinke ovog smanjenja. Ako pogledate rast ponude novca u Americi, on je sada vrlo nizak", rekao je. "To znači da neće otići puno novca na tržište ili u posao ili u gospodarstvo. Dakle, ovo je stvarni problem i dugoročniji problem u budućnosti. Imamo više problema u SAD-u i to će utjecati na globalnu situaciju osim ako se ponuda novca ne poveća mnogo više nego što je sada."