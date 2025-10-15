Razmišljate o karijernom zaokretu? Prilike se kriju na Regionalnom sajmu poslova

Dok jesen prekriva grad zlatnim i crvenim nijansama, možda je vrijeme da i tvoja karijera dobije novu boju... Ako razmišljaš o karijernom iskoraku, ne traži dalje! Od 14. do 21. listopada otvori vrata Regionalnog sajma poslova, najvećeg online susreta poslodavaca i posloprimaca u Hrvatskoj i regiji.

Na jednom mjestu čekaju te pregršt raznolikih natječaja za posao i ugledne tvrtke koje traže... Pa, baš tebe! Cjelokupnu ponudu slobodnih radnih mjesta možeš pogledati OVDJE, a kako bismo ti olakšali prvi korak, u nastavku predstavljamo dio izlagača koji te očekuju.

Lürssen Hrvatska, dio prestižne njemačke grupacije, stvara luksuzne mega jahte i pruža vrhunsku podršku svojim klijentima tijekom cijelog vijeka broda. Ako te zanima karijera koja spaja preciznost, kreativnost i globalne mogućnosti, ‘započni svoje putovanje’ i posjeti njihov štand jer te čekaju izazovi koji mogu odvesti tvoju profesionalnu priču na potpuno novu razinu.

BMT Alutech Croatia traži odgovorne i motivirane ljude koji žele učiti, razvijati se i raditi s vrhunskom tehnologijom za automobilsku industriju. Zaposlenicima nude strukturirane treninge kroz LMS sustav, individualne planove, putovanja i edukacije u drugim pogonima grupacije, kao i mogućnost napredovanja u skladu s osobnim interesima i postignućima. Iskoristi priliku i posjeti njihov štand već danas.

E.G.O. Elektro-komponente je mjesto gdje nastaju pametna rješenja i inovacije koje se koriste diljem svijeta. Tvrtka su koja spaja znanje i ambiciju svojih zaposlenika s vrhunskom tehnologijom, pružajući priliku za sudjelovanje u razvoju proizvoda koji mijenjaju industriju. Svi zainteresirani mogu posjetiti njihov štand i upoznati tim koji svakodnevno stvara inovacije.

Zagrebačka banka već desetljećima gradi povjerenje i stabilnost kao vodeća banka u Hrvatskoj, ali svoj uspjeh prvenstveno duguje svojim zaposlenicima. U njihovom fokusu su znanje, suradnja i osobni razvoj, a nude ti brojne prilike za učenje, napredovanje i sudjelovanje u modernim bankarskim projektima koji oblikuju budućnost financijskog tržišta. Više detalja čeka te na njihovom štandu.

Briga, povjerenje i sigurnost vrijednosti su koje već više od stoljeća oblikuju njihove odnose s klijentima i zaposlenicima. Kroz inovacije, timski rad i odgovornost, stvaraju se rješenja koja štite ono najvažnije, a to su ljudi i njihove priče. Oni su Croatia osiguranje, poslodavac koji uspjeh mjeri povjerenjem i zajedništvom. Posjeti njihov štand i upoznaj tim koji svakodnevno stvara osjećaj sigurnosti.

Jabil spaja strast, inovaciju i izvrsnost u radu, stvarajući rješenja koja pokreću svjetske high-tech brendove. Kao jedan od najvećih globalnih proizvođača, Jabil nudi okruženje u kojem tvoja ideja i trud zaista mogu napraviti razliku. Posjeti njihov štand na Regionalnom sajmu poslova i otkrij zašto kod njih ‘samo nebo postavlja granice’!

Energetski svijet brzo se mijenja, a Petrol je na čelu te transformacije – od poboljšanja energetske učinkovitosti do ulaganja u obnovljive izvore i modernizaciju načina prodaje energije. U takvom okruženju zaposlenici neprestano uče, razvijaju se i rade uz mentore koji ih podupiru na svakom koraku. Posjeti štand tvrtke Petrol i pronađi posao koji spaja inovaciju, rast i stvarni utjecaj.

U tvrtki Tommy iskreno vjeruju da su ljudi preduvjet svakog uspjeha. Potiču timski rad, nude mogućnosti za učenje i rast te interne natječaje koji omogućuju zaposlenicima da istraže nove odjele i preuzmu izazove. Posjeti njihov virtualni štand i otkrij zašto je filozofija ‘zadovoljan zaposlenik = zadovoljan kupac’ ključ dugogodišnjeg uspjeha Tommyja.

Mövenpick Hoteli predstavljaju oazu luksuza i opuštanja. Ističu se predanošću izvrsnosti u svakom aspektu svoje usluge, stvarajući nezaboravne trenutke kako za goste, tako i za svoje zaposlenike. Kod njih stručnost susreće luksuz, a strast prema radu vodi ka fantastičnim ostvarenjima. Stoga, nemoj gubiti vrijeme, posjeti Regionalni sajam poslova i provjeri na kojim pozicijama tragaju za pojačanjem.

Jesen nas podsjeća da su promjene prirodan dio života... i možda je sada trenutak da svoju karijeru nastaviš graditi izvan granica Hrvatske. Austrian Business Agency otvara vrata novim iskustvima, drugačijim kulturama i profesionalnim izazovima. Posjeti njihov virtualni štand i otkrij kamo te može odvesti sljedeći korak u tvojoj karijernoj priči!

Modni svijet se mijenja, a možda je pravo vrijeme da i ti zakoračiš u novu karijernu avanturu. Inditex, prisutan u 214 zemalja i u Hrvatskoj kroz brendove poput Zare, Bershke, Pull&Bear, Stradivariusa, Massimo Dutti, Zara Home i Oysho, nudi više od posla. Nudi prostor za rast, kreativnost i inspiraciju. Upoznaj tim strastvenih, znatiželjnih i motiviranih ljudi koji te mogu podržati na tvom putu i u karijeri i u životu.

Valamar Riviera je lider u odmorišnom turizmu i pouzdan partner turističkim destinacijama u kreiranju autentičnih doživljaja. Tvrtka su koja posebno brine o svojim zaposlenicima, pružajući im podršku, razvoj i ugodno radno okruženje. Svi zainteresirani mogu posjetiti njihov virtualni štand i upoznati tim koji stvara nezaboravne trenutke za goste, ali i za svoje zaposlenike.

Tražiš stabilno, fleksibilno i razvojno orijentirano radno okruženje? Hrvatski Telekom nudi upravo to i mnogo više! Kao vodeći telekomunikacijski pružatelj u zemlji, tvrtka oblikuje digitalnu budućnost Hrvatske, pružajući prilike za učenje, napredovanje i sudjelovanje u inovativnim projektima. Posjeti štand Hrvatskog Telekoma do 21. listopada i zaposli se u tvrtki koja povezuje ljude i tehnologiju.

Upoznaj i sve ostale izlagače na Regionalnom sajmu poslova te istraži ponudu oglasa za slobodna radna mjesta.