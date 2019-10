Razgovarali smo s poslovnim egzorcistom. Uskoro dolazi u Hrvatsku detaljno objasniti kako istjeruje zle duhove iz menadžera

Niels Pflaeging je egzorcist. On ulazi u kuće i istjeruje demone koji uzrokuju teške patnje. Ponekad zloduhe istjeruje iz ljudi, ponekad iz opsjednutih kuća i iza njega su veliki rezultati. Niels u svojoj opremi nema raspelo, ni Bibliju, ni blagoslovljenu vodu - on je prvi svjetski egzorcist za menadžment i sam se okitio tom titulom nakon što je uvidio da nema velike razlike između rituala koje provodi on i onog koji je provodio otac Lankester Merrin u kultnom hororu Egzorcist iz 1973. godine

Njegove usluge koriste korporacije poput Toyote i dm-a, čiji su menadžeri shvatili da su im organizacije previše trome za nastup u digitaliziranom i globaliziranom tržištu. Ključ uspjeha u današnjem svijetu, kaže Pflaeging, je u samoorganizaciji i timovima koji preuzimaju odgovornost za svoj posao te rade u visoko decentraliziranom organizacijama. Više o tim temama govorit će i na konferenciji COMELEON koja će se održati u hotelu Well u Tuhelju 24. i 25. listopada.

Nazivate se 'menadžment egzorcistom'. Što točno radi 'menadžment egzorcist' i kako vi to možete pomoći kompanijama? U filmu 'Egzorcist' iz 1973. godine djevojčicu Regan zaposjeo je demon. Crkveni stručnjak kojeg je odglumio veliki Max von Sydow pozvan je kako bi nad Regan obavio egzorcizam, što je rezultiralo nekim od najpoznatijih scena u filmskoj industriji svih vremena. Za one koji ne znaju, u jednoj od njih korištena je veća količina juhe od graška. Mislim da su organizacije i ljudi u organizacijama baš poput Regan. Zaposjeo ih je zloduh. Taj demon može se nazvati menadžmentom, i on je socijalna tehnologija koju smo naslijedili iz industrijskog doba te koja zaposjeda kompanije, ali i javne organizacije do dana današnjeg. Pazite, nisu problem menadžeri, nego cijeli koncept menadžmenta, koji više nije dovoljno fit za današnju kompleksnost poslova, niti za ljudska bića. Kako bismo istjerali tog zloduha, trebamo neku vrstu egzorcizma. Zalažete se za novu generaciju lidera. Po čemu bi se novi lideri trebali isticati i koja im je glavna prednost u odnosu na lidere stare škole? Menadžeri starog kova su ljudi koji su zaduženi za planiranje, razmišljanje i upravljanje cijelom organizacijom. Simptomi takvih modela su godišnji planovi, proračuni, fiksni ciljevi i pregršt politika kojima se vode i koje treba poštovati. Kada bi tako razmišljali o liderstvu, takvi menadžeri bili bi svojevrsni heroji, pogotovo kada bi takav model vođenja još uvijek funkcionirao, ali on više ne vrijedi. Pristup liderstvu koji mi zovemo BetaCodex po mnogočemu je vrlo različit od staromodnog 'zapovijedaj i kontroliraj' razmišljanja.