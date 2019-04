Radnici dali dijagnozu: Plaće su premale, vani nas poštuju; Poslodavci: Uz ovakve poreze, nema rasta plaća

Nakon što smo prošlog tjedna objavili tekst o problemima na domaćem tržištu rada i kroničnom nedostatku radnika u nekim djelatnostima - ponajprije turizmu, građevini i trgovini - čitatelji tportala na Facebooku su krenuli u živahnu raspravu i poslodavcima poručili kako ih ima dovoljno. Dijagnoza čitatelja je: Plaće su premale, a ljudi radije odlaze u inozemstvo jer se poslodavci prema njima odnose s više poštovanja. Je li to stvarno tako?

U poljoprivredi pak izrazita sezonalnost u pogledu intenziteta radova pojačava problem nedostatka radne snage. Posebno se to odnosi na razdoblja ubiranja plodova, kada je potrebno u kratkom roku, s obzirom na tehnološke rokove, ubrati veliku količinu plodova. Procedura zapošljavanja kroz kvotni sistem u hrvatskoj je poljoprivredi prezahtjevna i preskupa, kažu nam u HUP-u.

'Na primjer, sezonske poslove u Nizozemskoj, Belgiji ili Italiji mogu obavljati svi, od starijih maloljetnika do umirovljenika, i to uključujući stalno zaposlene. Sva davanja plaćaju se kroz kupnju vrijednosnog kupona (markice) za svaki dan sezonskog rada, a čija je cijena u Nizozemskoj sedam eura ili u Italiji četiri eura, dok je u Rumunjskoj prosječno jedan i pol euro. Na takav način može se raditi najčešće do 90 dana godišnje kod jednog poslodavca. U Hrvatskoj su ta davanja daleko veća i iznose od 40 do 55 posto na neto isplaćeno radniku', pojašnjavaju u HUP-u i zaključuju kako mjere za pronalazak radnika trebaju ići u dva seta mjera: mjere za smanjenje troškova poslodavaca i mjere za stvaranje boljih uvjeta rada.