Provodi li zaista Europa 'biljni aparthejd' nad palminim uljem i tko od toga ima koristi?

EU je ovih dana postigla dogovor o postupnoj zabrani korištenja palminog ulja za proizvodnju goriva što će izazvati negodovanje najvećih proizvođača Indonezije i Malezije koje se već dugo nalaze na meti kritika zbog uništavanja okoliša kako bi zasadile što više uljnih palmi. No, znanstvenici istovremeno upozoravaju da kontroverzno ulje nema alternativu

Na prvi pogled odluka djeluje kao samo još jedna u nizu onih koje rađa dnevna europska politika, no situacija s palminim uljem je daleko kompleksnija. Za početak spomenimo da je godišnja svjetska proizvodnja palminog ulja 1970. godine iznosila oko milijun tona . Do 2016. ta je količina povećana za više od 60 puta, a još sredinom prošlog desetljeća palmino ulje je po proizvodnji i potrošnji prestiglo ulje od soje i zasjelo na sam vrh kao najviše korišteno biljno ulje u svijetu.

Za to su najzaslužne vrlo povoljne karakteristike samog ulja zbog kojih je ono našlo široku upotrebu u prehrambenoj, kozmetičkoj te industriji energije. No, vrlo snažan rast potražnje donio je i velike probleme. Palmino ulje (zajedno sa srodnim uljem palminih jezgri) proizvodi se iz uljne palme koja najbolje uspijeva u zemljopisnom pojasu od 5° do 10° od ekvatora. Ta činjenica, uz povoljne klimatske uvjete, rezultirala je u tome da se više od 90 posto svjetske proizvodnje smjestilo u samo dvije države: Indoneziju i Maleziju .

Usto, dim koji nastaje paljenjem prašuma nerijetko stvara probleme u susjednim regijama i državama zbog čega se s vremena na vrijeme javljaju napetosti u državnim odnosima u jugoistočnoj Aziji. Nadalje, uzgoj palmi i proizvodnja ulja je radno intenzivna djelatnost zbog čega se masovno traži jeftina radna snaga što ponekad rezultira u izrabljivanju imigranata i djece.

Kako su s godinama i rastom proizvodnje ti problemi postali sve značajniji rastao je i otpor aktivista za zaštitu okoliša prema palminom ulju i oni redovno pozivaju na zabranu njegova korištenja. No, tu dolazi do paradoksa jer je jedna od karakteristika palminog ulja to da su prinosi tog ulja bitno viši nego kod sojinog, ulja repice ili suncokretovog ulja, onih koja bi ga mogla nadomjestiti. Drugim riječima, za proizvodnju iste količine ulja koje bi nadomjestilo palmino, trebala bi se koristiti puno veća površina od one koja se koristi za proizvodnju palminog. U pojedinim slučajevima ta je površina čak i devet puta veća, a podaci pokazuju da palmino ulje ispunjava trećinu svjetske potražnje za biljnim uljima na samo 10 posto površine na kojoj se ona uzgajaju.