Ministru financija Zdravku Mariću na domaćem financijskom tržištu na raspolaganju je dovoljno sredstava za krpanje proračunske rupe u iduća tri mjeseca. Međutim, ako se kriza produlji, Vlada će morati posegnuti i za drugim opcijama, počevši od ozbiljnijih proračunskih rezova do alternativnih financijskih aranžmana

Privremenim kresanjem povišica zaposlenima te vraćanjem materijalnih troškova na lanjsku razinu moglo bi se uštedjeti oko tri milijarde kuna na godišnjoj razini.

Međutim time bi se pokrio mali dio 'proračunske rupe', a koja se za prva tri krizna mjeseca procjenjuje na oko 45 milijardi kuna. Naime samo plaće s doprinosima za 600 tisuća radnika na minimalcu državu će u tom razdoblju koštati oko 10 milijardi kuna.

Ekonomist Damir Novotny smatra da država treba poduzeti oštrije rezove. 'U ovoj godini planirana je ukupna javna potrošnja od 140 milijardi kuna. To svakako nije održivo i mora doći do redefiniranja cijelog proračuna, a to se ne može postići malim zahvatima u smanjivanju troškova po ministarstvima. Radi se o potrebi snižavanja rashoda za 20 do 30 milijardi kuna', ističe Novotny.

Što se veće proračunske uštede postignu proračunskim rezovima, država će se morati manje zaduživati za pokrivanje posljedica krize. A kakve su uopće mogućnosti zaduživanja ako se produži gospodarska kriza?