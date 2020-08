Prošli tjedan izdano 23 posto manje računa nego lani, vrijednost pala 20 posto

U svim djelatnostima iz sustava fiskalizacije u prošlom je tjednu broj računa smanjen za 23 posto u odnosu na usporedivi tjedan prošle godine, a njihov iznos za 20 posto, pokazuju u ponedjeljak objavljeni podaci Porezne uprave

U djelatnosti trgovine na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala broj je računa pao za 19 posto, na 24,78 milijuna, a iznos računa za 10 posto, na 2,53 milijarde kuna.

Istodobno, u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane izdano je 32 posto manje računa, ukupno njih 7,62 milijuna, a iznos je smanjen za 42 posto, na 635,2 milijuna kuna.

Pad broja i vrijednosti računa na tjednoj razini

U odnosu na prethodni tjedan, odnosno na razdoblje od 17. do 23. kolovoza 2020. godine, broj fiskaliziranih računa u svim djelatnostima pao je prošloga tjedna za sedam posto, dok je njihov iznos manji za 10 posto.

Pritom je u trgovini vidljivo smanjenje broja računa za šest posto, dok je za osam posto manja njihova vrijednost. U ugostiteljstvu i turizmu, pak, broj računa je pao za 12 posto, a njihova vrijednost za 25 posto.

Tako je u ugostiteljstvu i turizmu i drugi tjedan zaredom na tjednoj razini zabilježen pad broja i iznosa fiskaliziranih računa, a što je vjerojatno posljedica i ograničavanja rada noćnih klubova i kafića.

Naime, zbog porasta broja oboljelih od koronavirusa, Nacionalni stožer civilne zaštite je od 14. kolovoza ograničio rad ugostiteljskim objektima iz skupine "barovi", među kojima su i kafići i noćni klubovi, najdulje do ponoći. Iako je prvotno bilo predviđeno da to ograničenje rada noćnih klubova i kafića traje 10 dana, krajem pretprošlog tjedna je to ograničenje produljeno do 7. rujna.

Od početka koronakrize vrijednost računa pala za 20,3 milijarde kuna

Od početka koronakrize u Hrvatskoj, u razdoblju od 24. veljače do 30. kolovoza ove u odnosu na isto razdoblje prošle godine broj fiskaliziranih računa smanjen je za 27 posto, a njihov iznos za 19 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Ove godine u tom je razdoblju izdano 959,2 milijuna računa, čija vrijednost doseže 89,29 milijardi kuna, a u istom lanjskom razdoblju bilo je izdano 1,32 milijarde računa, ukupne vrijednosti 109,57 milijardi kuna.

Sukladno tim podacima, vrijednost fiskaliziranih računa u razdoblju od početka koronakrize do jučer u odnosu na isto razdoblje 2019. godine je manja za 20,28 milijardi kuna.

U trgovini je na godišnjoj razini broj računa smanjen za 22 posto, na 590,1 milijun, dok je njihova vrijednost pala 10 posto, na 62,73 milijarde kuna, s prošlogodišnjih 69,88 milijardi kuna.

U ugostiteljstvu i turizmu broj fiskaliziranih računa pao je 42 posto, na 140,6 milijuna, dok je vrijednost računa manja za 46 posto. Naime, vrijednost fiskaliziranih računa u ugostiteljstvu i turizmu u razdoblju 24. veljače do 30. kolovoza ove godine iznosi 10,02 milijarde kuna, dok je u istom lanjskom razdoblju dosezala iznos od 18,72 milijarde kuna.