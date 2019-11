Privredna banka Zagreb proglašena bankom godine u Hrvatskoj

Privredna banka Zagreb d.d. (PBZ), članica Intesa Sanpaolo Grupe proglašena je za banku godine u Hrvatskoj (Bank of the Year in Croatia) – od strane uglednog financijskog časopisa The Banker (publikacija Financial Timesa)

Dinko Lucić, predsjednik Uprave, primio je nagradu u ime PBZ-a na svečanosti dodjele The Banker's Bank of the Year Awards 2019 koja je održana sinoć u Londonu. 'Iznimno smo ponosni na ovu prestižnu međunarodnu nagradu koju svjetska financijska industrija smatra “standardom za bankarsku izvrsnost“. Moje temeljno uvjerenje je da ljudi čine razliku. Danas mnogi smatraju kako je tehnologija daleko najvažnija. Tehnologija jest bitna, ali na kraju i najbolja tehnologija se može kupiti. Motivirani, dobro obučeni, predani i pozitivno orijentirani timovi se ne mogu kupiti, za njihovo je stvaranje potrebno puno predanosti, vještine, vremena i vjerovanja. Jednom kad to učinite, konkurencija ostaje iza vas', rekao je Lucić.