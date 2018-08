'Imamo milijarde kuna za poduzetnike, nitko nema jeftinije kredite od nas'

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) sljedeće godine slavi 25 godina postojanja, a na vodeću poziciju njezine Uprave prije dvije godine imenovan je Vjeran Vrbanec, diplomirani pravnik koji je u agenciju došao s mjesta pročelnika Upravnog odjela u Međimurskoj županiji. Razgovarali smo s njim o provedenim mjerama u njegovu mandatu i njegovoj viziji HAMAG-a u budućnosti'

Zabilježen je velik interes pa smo odlučili produžiti rok za prijave do 7. rujna 2018. kako bi svi zainteresirani imali dovoljno vremena za pripremu. Poduzetnicima je ukupno na raspolaganju 16,3 milijuna kuna bespovratnih sredstava. S maksimalnim iznosom potpore od 350.000 kuna može se razvijati ideja, ali taj proces ne smije trajati dulje od godinu dana. Rezultat je prototip s komercijalnim potencijalom. Na ovaj način poduzetnik dobije povratnu informaciju o komercijalnom potencijalu proizvoda ili usluge. Ako proizvod pokaže tržišni potencijal, onda se taj projekt, odnosno proizvod, razvija kroz druge programe koji dalje pomažu njegov razvoj: javni pozivi iz EU fondova namijenjeni isključivo inovativnim novoosnovanim poduzećima, programi kvazivlasničkih ulaganja, ulaganja business anđela , programi mikrokreditiranja i jamstveni programi, venture capital fondovi te eventualno i ulaganja koja se događaju preko burze. To je logika koju želim zadržati u HAMAG-BICRO-u, da na jednom mjestu možemo dati savjet i financijsku podršku poduzetniku, da stojimo uz njega i pratimo ga na svakom koraku njegova razvoja.

Kako točno izgledaju ti zajmovi

Konkretno, radi se o Mikro i Malim zajmovima s kamatnim stopama od 0,5 % do 1,0 %, dok mljekarski sektor ima kamatnu stopu od svega 0,1 %. Mikro zajmovi se mogu zatražiti u iznosima od 1.000 eura do 25.000 eura uz mogućnost korištenja do 6 mjeseci, nakon čega je moguć poček do 12 mjeseci te rok otplate do 5 godina. Iznos Malih zajmova koji je moguće zatražiti kreće se od 25.001 eura do 50.000 eura, uz rok otplate do 10 godina, s uključenim počekom do 12 mjeseci te istim rokom korištenja.

Programi Mikro zajam za ruralni razvoj i Mali zajam za ruralni razvoj objavljeni su na službenim stranicama HAMAG-BICRO-a, gdje se svi zainteresirani mogu upoznati s detaljima programa i propisanom dokumentacijom za prijavu. Zahtjevi za zajmove za ruralni razvoj sa svom propisanom dokumentacijom počinju se zaprimati od 1. rujna 2018. Raspisivanje ovog programa očekuje se tijekom jeseni. HAMAG-BICRO dugi niz godina prati djelatnosti poljoprivrede te je koncept instrumenata za ruralni razvoj nastavak aktivnosti koje je Agencija i prije provodila, međutim u manjem obujmu i iz nacionalnih izvora. Mi već dvije godine intenzivno provodimo financijske instrumente iz ESI fonda, međutim isti nisu bili dostupni poljoprivrednicima jer je njihovo financiranje predviđeno iz druge financijske omotnice.

Kako je došlo do ideje da se razvije takav instrument?

Ministarstvo poljoprivrede prepoznalo je naše iskustvo u provedbi financijskih instrumenata, pa su nam dali povjerenje i obvezu da kreiramo liniju za poljoprivrednike, prerađivače i šumare. Pristupili smo ovom zadatku s posebnom pažnjom, implementirajući svoje znanje i iskustvo u kreiranje novih, povoljnijih rješenja za sektor ruralnog razvoja. Od ukupno 35,2 milijuna eura, pola iznosa predviđeno je za garancije, a druga polovica za Mikro i Male zajmove. Za razliku od bespovratnih potpora, taj se novac ne troši, već su to 'revolving' sredstva - kada se zajam vrati, drugom poljoprivredniku se može odobriti novi plasman iz vraćenih sredstava. To je i najbrži način financiranja jer od zaprimanja zahtjeva do isplate novca prolazi bitno manje vremena nego što je to u slučaju zahtjeva za bespovratne potpore.

Zajmovi su na raspolaganju uz najpovoljnije kamatne stope na našem tržištu, jeftinijih kredita u Hrvatskoj nema, jer osim najnižih kamata kod naših zajmova nema drugih skrivenih troškova i naknada. Kao instrument osiguranja uglavnom se traži samo zadužnica. Tu je i novi financijski instrument Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj čiji je maksimalni iznos 1,3 milijuna eura, a najviša stopa jamstva iznosi 70 %, odnosno 80 % za sektor mljekarstva i mlade poljoprivrednike.