Postali smo žarište: Samo lani u Hrvatsku je ušlo 3000 digitalnih nomada; hvale brzi internet, a mjesečno troše i po 10.000 kuna

Stručnjaci predviđaju da će do 2035. godine milijardu ljudi raditi na daljinu, što se dodatno povećalo u pandemiji koronavirusa, a taj se trend ubrzava. Među njima će sigurno biti ljudi koji će postati digitalni nomadi, oni koji svojim poslom nisu vezani uz određenu lokaciju, a potreban im je samo pristup digitalnim tehnologijama i dobroj internetskoj vezi

Mogućnost hibridnog rada, odnosno rada na daljinu i rada iz ureda, smatra mogućnostima koje bi poslodavci danas trebali ponuditi zaposlenicima jer tako utječu na njihovu kvalitetu života.

U praksi to De Jong potvrđuje u svojoj softverskoj tvrtki Webpower Adria, a koja je među prvima u Hrvatskoj uvela četverodnevni radni tjedan te zaposlenici pritom sami biraju žele li raditi od doma ili iz ureda. Rade četiri dana tjedno po osam sati za istu plaću.

'Ako netko od kolega želi raditi iz ureda, za njih smo pripremili co-working prostor. No većina nas radi od doma i moram reći da uz četverodnevni radni tjedan i fleksibilan način rada nemamo problema s privlačenjem talenata. Kao tvrtka brzo rastemo, ove godine za 50 posto, a produktivnost ljudi ostaje ista čak i s danom manje. Ta četiri dana zaista puno radimo, ne gubimo vrijeme, a sljedeća tri slobodna uživamo. Ljudi koji se naviknu na to teško mogu zamisliti povratak na staro. Posebno to vrijedi za roditelje koji tako dobivaju više vremena s djecom, što znam i sam jer sam otac četvero djece i ne mogu zamisliti to da cijeli dan provedem izvan svoje kuće. Rad od doma može pridonijeti i demografiji Hrvatske jer tako svi možemo imati više djece, a čemu sam, morate priznati, dosta pridonio', zaključuje De Jong.