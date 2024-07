Nova prilika za nezaposlene: Plaćena obuka za traženo zanimanje

U suradnji s HZZ-om i IT tvrtkama, Velika Gorica kroz projekt #StartupVG Inkubator upisuje 14. generaciju polaznika #StartupVG IT Akademije za zanimanje IT analitičar/Voditelj projekta.

Uvjet za upis je SSS, a prednost imaju kandidati s VSS/VŠS te oni s iskustvom u radu s nekim poslovnim IT sustavom. Prijave su moguće do 10. kolovoza, a edukacija bi trebala početi krajem rujna. Program traje šest mjeseci u punom radnom vremenu, a obavlja se kombinacijom teoretske nastave i prakse u IT tvrtkama. Mentori u ovom ciklusu su tvrtke Verso Altima Group, Custodia i Rao. Zainteresirani kandidati proći će proces selekcije koji se sastoji od testiranja predispozicija, predznanja i motivacije.

Za vrijeme trajanja programa polaznici primaju mjesečnu naknadu od 840 eura bruto, kao i plaćene troškove prijevoza.