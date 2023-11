Pogledajte u kojim će gradovima najviše rasti plaće, ali i tko će biti na gubitku

Prosječna zagrebačka plaća od 1300 eura za zaposlenog s jednim djetetom trebala bi od 1. siječnja rasti za 18 eura. Rezultat je to najviših poreznih stopa u Hrvatskoj. U Split u gdje je prirez bio 15 posto, kroz izmjene poreza na dohodak efekt će biti kao da se prirez prepolovio. Prosječna splitska neto plaća trebala bi rasti za 25 eura.

U Rijeci porezno će opterećenje biti nešto malo ispod najvećih mogućih, a plaće bi trebale rasti 18 eura. Osijek će od četiri najveća grada imati najmanje opterećenje na plaće, a one bi se trebale povećati za 30 eura.

Ima i gradova koji će smanjivati porez na dohodak, no to će se uglavnom događati u gradovima koji ni prije nisu imali prirez. "To znači za moje građane Grada Sinja veće plaće na godišnjoj razini za 300 eura nego što je u Gradu Zagrebu, veće plaće nego što je Zadru, Splitu, Rijeci i brojnim drugim gradovima", rekao je gradonačelnik Sinja Mostov Miro Bulj. Bjelovarčani kao i Sinjani imat će porez na dohodak od 18 posto. I oni su odavno ukinuli prirez.