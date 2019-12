Pogledajte što za Božić svojim bližnjima poklanjaju milijarderi i najbogatiji ljudi na svijetu

Informacije o tome što članovima obitelji i prijateljima poklanja milijarder Warren Buffett mogle bi iznenaditi mnoge, a iskustva onih koji pomažu bogatašima u odabiru poklona pokazuju da je spektar vrlo širok i da među poklonima najviše kotiraju jedinstvena iskustva

Mary Buffett udala se za Petera početkom osamdesetih, a u braku su ostali do 1993. Peter je najmlađi Buffettov sin i priznati je glazbenik i kompozitor. Kad su bili u braku, Mary i Peter zajednički su vodili muzičku kompaniju, a ona se i nakon toga nastavila baviti investicijama. Bivša snaha otkrila je da su pokloni koje su članovi obitelji dobivali za Božić od patrijarha milijardera, koliko god možda izdašni, bili daleko od ekstravagancije i luksuza. Naprotiv, bili su prilično suhoparni – svaki član obitelji u kuverti bi dobio deset tisuća dolara u gotovini. U današnje doba to bi bilo oko 25 tisuća dolara, odnosno za taj novac mogao se kupiti prosječan automobil.

Warren Buffett je tijekom godina mijenjao navike pri kupovini božićnih poklona. Šezdesetih godina, kad je tek radio prve velike korake u razvoju svoje kompanije Berkshire Hathaway , otišao bi u robnu kuću s popisom te bi supruzi, sestrama i drugim ženama iz obiteljskog kruga kupio haljine. Buffett sam opisuje da bi otišao u robnu kuću, a pred njega bi zaposlenici stavili razne haljine te bi on odabrao koje će pokloniti. Buffettovi rođaci i prijatelji, svjedoče neki od njih, mogu svake godine računati i na kutiju slatkiša iz kompanije See's Candies, koju je preuzeo još prije nekoliko desetljeća. Slatkiše svake godine prati i čestitka s humorističnom fotografijom samog Buffetta.

Zainteresirani članovi se prijave te ih se onda nasumično spaja s nekim drugim članom kome šalju novogodišnji poklon, s time da primatelj poklona ne zna od koga će mu on stići. Bill Gates , čije se bogatstvo procjenjuje na oko 110 milijardi dolara , nekoliko godina zaredom sudjelovao je u toj vrlo popularnoj aktivnosti i oni koji su dobili poklone od njega postali bi čak i vijest u medijima. Mada su pokloni koje je slao Gates svakako bili iznad očekivanja, posebno kad ne znate od koga ćete dobiti dar, nije se radilo ni o kakvom posebnom luksuzu i ekstravaganciji. Uglavnom bi se radilo o nešto bogatijem, dijelom personaliziranom poklonu u koji su spadale knjige , elektronika ili nešto slično što bi se moglo očekivati i od dobrostojećeg člana obitelji.

Do detaljnijih informacija o tome što pojedini milijarderi poklanjaju svojim prijateljima i članovima obitelji nije lako doći. Među onima dostupnim u medijima posljednjih godina mogu se naći jedino priče o tome što netko prosječan može očekivati od Billa Gatesa, osnivača informatičkog giganta Microsofta. Na internetskoj stranici Reddit, popularnom mjestu forumskog tipa za rasprave o raznim temama, svake godine među članovima organizira se popularno međusobno anonimno darivanje.

Vrijednost tih poklona kreće se od deset tisuća pa prema nekoliko milijuna dolara, kažu u tim tvrtkama, i na listama se nalaze i skupocjeni satovi, nakit i modni dodaci poput uvijek popularnih birkinica, čije se cijene, primjerice, kreću od 20 do 200 tisuća dolara. Naravno, tu su i sportski i luksuzni automobili, a u tvrtkama koje pomažu bogatašima u odabiru poklona mnogo vremena provode i prateći razne aukcije na kojima se mogu kupiti razni jedinstveni predmeti.

Prije nekoliko godina magazin Forbes razgovarao je s nekoliko ljudi čiji je šoping za bogataše posao kojim se bave puno radno vrijeme. Zaposlenici takvih tvrtki, koje posluju u gradovima u kojima postoji veća koncentracija bogatih poput San Francisca, New Yorka ili Los Angelesa, već i kasne ljetne, a posebno jesenske dane provode obilazeći trgovine s detaljnim listama željenih stvari. U takvim se slučajevima radi o onome što se klasično očekuje od bogataša.

Spomenuti pokloni, s obzirom na to da dolaze od najbogatijih ljudi današnjice, mnogima bi se mogli učiniti skromnima. Nekako bi se moglo očekivati da će milijarder poput Gatesa ili Buffetta biti puno šire ruke i da će darovati superluksuzne poklone koji su prosječnim ljudima daleko izvan dohvata. Darovi koje poklanjaju ostali bogataši dijelom to potvrđuju, ali dijelom i opovrgavaju.

No postoji razlika među bogatašima. Oni koji traže i kupuju takve ekstravagantne poklone uglavnom su mlađi ili nedavno stasali milijarderi željni dokazivanja. 'Ponekad im čak nije važno sviđa li se poklon primatelju, nego se sve svodi na pokazivanje koliko si toga mogu priuštiti', kazala je jedna od takvih asistentica. 'Oni žele da ljudi znaju da su potrošili puno novca', dodala je.

Stvari postaju nešto kompliciranije za one koji su dulje vrijeme u krugu bogataša ili su rođeni u bogataškim obiteljima te moraju kupiti nešto posebno onima koji si to mogu i sami lako priuštiti. Osobni asistenti objašnjavaju da si milijarderi međusobno, umjesto luksuznih drangulija, poklanjaju jedinstvena iskustva. Primjerice večeru za obitelj i nekoliko prijatelja koju priprema neki vrlo poznati kuhar, i to na nekoj posebnoj lokaciji.