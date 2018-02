Pogledajte kremu koja se okupila na promociji knjige Rohatinskog, čiji su glavni likovi Aristotel, Marx i Mick Jagger

Ekonomist i bivši guverner Hrvatske narodne banke Željko Rohatinski u utorak je u Zagrebu predstavio svoju knjigu 'Time and Economics: The Concept of Functional Time'

U knjizi Rohatinski se bavi filozofskom percepcijom vremena, Einsteinovom teorijom relativnosti te ekonomskim procesima. Ona sugerira da razumijevanjem razlika u gospodarskoj aktivnosti koju se promatra kroz različita razdoblja možemo bolje utjecati na tu aktivnost na mikro i makroekonomskim razinama. Na predstavljanju knjige okupilo se stotinjak ljudi, a od viđenijih lica bili su bivši šef Zagrebačke banke Franjo Luković, ekonomisti Mladen Vedriš, Alen Kovač, Milan Deskar Škrbić i Hrvoje Stojić, bivši ministar financija Ivan Šuker, šef Hanfe Ante Žigman te predsjednica Zagrebačke burze Ivana Gažić, sindikalac Krešimir Sever, kao i vječni nogometni izbornik Ćiro Blažević.

Uz Rohatinskog, publici su se obratili akademik Jakša Barbić te recenzentica knjige Marijana Ivanov. Nastajala je 30 godina, a izdavač joj je ugledna kuća Palgrave MacMillan. 'Knjige ovako kompleksnog sadržaja vrlo je teško naći. Autor otvara raspravu o nizu ekonomskih fenomena, za koje dan danas nemamo adekvatne odgovore. Izvorne ideje objavljene u knjizi datiraju iz osamdesetih godina prošlog stoljeća. Ekonomska znanost još uvijek nije napravila pristup apsolutnom prostorno-vremenskom univerzumu. Nasuprot takvom konceptu, Rohatinski uvodi koncept relativnog vremena kakav zastupaju moderna fizika i filozofija', rekla je Ivanov. Rohatinski, drugim riječima, nadograđuje stanove poznatih ekonomista, fizičara i filozofa, stoga se i kaže da su glavni likovi u njegovoj knjizi Ruđer Bošković, Keynes, Aristotel, Platon, Einstein, Newton, Smith, Marx, Krugman, Kant, ali i Mick Jagger. Urednica knjige je ekonomistica Mirna Dumičić.