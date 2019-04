Pogledajte koji će se sve kineski moćnici pojaviti na gospodarskom forumu u Dubrovniku

U petak se u Dubrovniku održava kinesko-hrvatski gospodarski forum na kojem će se okupiti više od 900 ljudi iz svijeta biznisa. Jasno, polovicu od te brojke čine predstavnici Kine, koji uz premijera Li Keqianga i njegovu delegaciju od 250 ljudi na jug Hrvatske šalju još 460 poslovnjaka. Istražili smo tko će se sve pojaviti u Dubrovniku

Osim premijera Li Keqianga , konferenciju će otvoriti kineski ministar trgovine Zhong Shan. On je stari partijac, rođen 1955. u Shangyuu. Karijeru je počeo kao poslovođa u Textile Import & Export Corporationu , u kojem je proveo 26 godina, da bi 1998. postao direktor gospodarske komore regije Zhejiang i viceguverner iste regije. Zamjenik ministra trgovine postaje 2008., a sadašnju dužnost preuzeo je prije dvije godine.

samit kina plus 16

Od korporativnih igrača, u Dubrovniku će se pojaviti Ning Li, šef istraživanja i razvoja u BGI Groupu , kompaniji koja se bavi sekvencioniranjem genoma i jedan je od svjetskih lidera u istraživanju gena, kako ljudi, tako i životinja, biljaka i mikroorganizama. Tvrtka je to koja zapošljava oko 6000 ljudi i ima godišnji promet od četvrtine milijarde dolara.

Boje infrastrukturaca brani Lu Shan, šef China Road and Bridge Corporationa, tvrtke koja gradi Pelješki most, najveći infrastrukturni projekt u zemlji vrijedan više od dvije milijarde kuna. Valjda podsjetiti da je China Road and Bridge Corporation podružnica China Communications Construction Company, tvrtke koja po svojoj veličini i značenju spada među 500 najvećih u svijetu.

Na kraju valja spomenuti da će u Dubrovniku biti i Fu Qiang, glavni inženjer China Sinopharm International Corporationa, jednog od najvećih kineskih farmaceuta, te Jiao Yunfeng, direktor Ningbo Best Buya.