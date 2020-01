Trump bi volio upoznati Gretu: 'Pobijedila me u časopisu Time'

Klimatska aktivistica Greta Thunberg svoju bi pažnju trebala usmjeriti na zemlje koje stvarno zagađuju okoliš, a ne na Sjedinjene Države, kazao je američki predsjednik Donald Trump na tiskovnoj konferenciji u Davosu.

Američki predsjednik je rekao i kako bi mu draže bilo duže suđenje o svom opozivu kako bi svi sadašnji i bivši dužnosnici njegove administracije mogli svjedočiti. Međutim, to bi istovremeno bio i rizik po nacionalnu sigurnosti.

"Pobijedila me u časopisu Time", dodao je, referirajući se na to da je Thunberg proglašena osobom 2019. godine.

Na Senatu je da odluči kako će voditi proces, ali on bi kao svjedoke volio vidjeti bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona i državnog tajnika Mikea Pompea.

"Problem s Boltonom je taj što je to i problem nacionalne sigurnosti. On zna neka moja razmišljanja, zna što mislim o svjetskim čelnicima. Što ako otkrije što mislim o nekome od njih, a to nije jako pozitivno?", rekao je Trump, dodavši da je slično s Pompeom.

"Ali prepustit ću to Senatu", zaključio je.