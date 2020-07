Poduzetnici traže hitan odgovor o statusu 'Covid-19 zajmova za obrtna sredstva'

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) uputila je u petak dopis Vladi u kojem traže pojašnjenje i odgovore na brojne nejasnoće proizašle iz prijave poduzetnika za "Covid-19 zajmove za obrtna sredstva", koje odobrava Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag-Bicro). "Usprkos najboljoj namjeri i brzoj reakciji donošenja ove mjere, brojni propusti koji su se prelomili preko leđa poduzetnika kojima je ovaj instrument najviše trebao pomoći, ne mogu se tolerirati", ističu iz HUP-a.

Najveći problem, kako navode, pojavio se u samoj metodologiji prijave, jer je u šumu javne komunikacije ostalo nejasno mogu li se poduzetnici prijaviti samo putem Fina portala ili pak to moraju učiniti direktno kroz Hamag-Bicro. Zbog tih nejasnoća, dio poduzetnika danas ima nevažeće prijave, iako ne svojom krivicom, ističu iz HUP-a.

Ističe kako su prošla dva mjeseca od zatvaranja natječaja, a tisuće poduzetnika koji su se javili nemaju još odgovor da li će dobiti zajam ili ne. "Ako se daje zajam za obrtna sredstva, onda proces treba ići brzo, kako bi se odmah utjecalo na likvidnost tvrtke. Za par mjeseci poduzeće možda više ne postoji", poručila je Fresl.



Iz HUP-a navode kako je puna dva mjeseca nakon zatvaranja natječaja tek mali dio poduzetnika realizirao svoj kredit.



S obzirom da se radi o kreditu namijenjenom likvidnosti poslovanja, mjeri koju je HUP nebrojeno puta javno pohvalio kao jednu od najvećih pomoći mikro, malim i srednjim poduzetnicima, "u ovo vrijeme potpune poslovne neizvjesnosti njen potencijal, čini se, ostaje neiskorišten", istaknuli su iz HUP-a.

Od Vlade stoga zahtijevaju hitan odgovor o stanju obrade prijava za navedeni financijski instrument te pojašnjenje statusa obrade i ubrzanje procedure koja je, kako navode, za mnoge poduzetnike u ovim trenucima velike poslovne nesigurnosti od životne važnosti.



Inače, Vlada je početkom travnja donijela odluku o programu "Covid-19 zajam za obrtna sredstva", kao mjeru pomoći gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, namijenjenu mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Iznosi zajmova su do 750 tisuća kuna za obrtna sredstva, s kamatnom stopom od 0,25 posto, početkom od 12 mjeseci i maksimalnim rokom otplate od pet godina uz skraćenu proceduru obrade zahtjeva i bez plaćanja bilo kakve dodatne naknade. Mjera će se primjenjivati do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca ove godine.