Plenkovićev savjetnik Savić: Kreće izrada Nacionalnog plana oporavka; Miloloža: Milanovićevo razmišljanje nema s ekonomijom puno veze, ali to si predsjednik može priuštiti

Potvrđen je kreditni rejting Hrvatske BBB-/A-3, uz stabilne izglede. Agencija Standard and Poor's također je ublažila prognozu o padu BDP-a iz svibnja s 9 na 8 posto. Potpuni oporavak prognozira u 2022. Gosti Teme dana bili su posebni savjetnik predsjednika Vlade za ekonomska pitanja Zvonimir Savić te poduzetnik, predsjednik Uprave "Munje", doktor znanosti Ivan Miloloža

Miloloža je komentirao izjavu predsjednika RH da su rejtinzi stvar prošlosti.



'Predsjednik je pravnik pa mu ne treba zamjeriti. Bio je premijer pa bi morao znati da se stabilnost jedne ekonomije bazira na puno elemenata, a ne samo na tome je li novac jeftin ili nije. Njegovo razmišljanje nema s ekonomijom puno veze, ali to si predsjednik može priuštiti', rekao je Miloloža.



'U 7. mjesecu premijer Plenković je ispregovaro 22 mlrd. € i iz fondova EU-a, a drugi dio je iz Europe za nove generacije, to su bespovrtni sredstava koji se usmjeravaju svakoj državi za infesticije i za reforme. Iznos kojoj je Hrvatskoj na raspolaganju do 2023. je 6 mlrd. eura, a to znači da s obzirom na veličinu našeg gospodarstava raspolažemo s najvećim iznosom', rekao je Savić.



'Traži se nastavak reformi i investicija', dodao je.



'U idućim tjednima radit će se Nacionalni plan oporavka u kojem će biti navedeno koje su investicije potrebne za oporavak i koje će reforme provoditi', poručio je Savić.



'U ovoj krizi se pokazalo da turizam ipak nije najbitniji faktor. Dogodio se bitan rast nekih drugih gospodarstvenih grana kao što je IT sektor', rekao je Miloloža.



'Hrvatska ima i mogućnost, potencijal i poziciju da napravi najveći iskorak s obzirom na obujam gospodarstva i sredstava koje možemo povući', kazao je.



'Hrvatska je u zelenoj i digitalnoj transformaciji jako išla naprijed i to je budućnost', dodao je Miloloža.



Savić je podsjetio da se u petak Vlada sastala sa svim županima. 'Na njemu je iznesen podatak da je prikupljeno gotovo 6000 projekata ili projektnih rješenja koje će Ministarstvo regionalnog razvoja analizirati kako bi došlo do baze kao osnovice za korištenje nacionalnog plana oporavka. Veliki dio projekata će morati biti usmjeren i u zeleni dio, IT, digitalizaciju, prometnicem', kazao je Savić.



'Hrvatska se mora usmjeriti poljoprivredi i napraviti iskorak. Tu imamo i podršku Europe', smatra Miloloža.