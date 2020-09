Plenković: Za snažno gospodarstvo važan je predvidljiv i pouzdan pravni i fiskalni okvir

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u utorak da za ostvarivanje snažne Hrvatske u gospodarskom smislu ključnu ulogu ima razvoj pouzdanog i stabilnog pravnog okvira te predvidljivog fiskalnog okvira.

Ističe da je tako za vrijeme mandata Vlade kojoj je na čelu hrvatsko gospodarstvo ukupno rasterećeno za više od devet milijardi kuna, dok je u ovom trenutku 1,9 milijuna građana oslobođeno od plaćanja poreza na dohodak, dvostruko više no na početku prvog mandata Vlade.

"To je nužno za poticajno poslovno okruženje, proizvodnju, ulaganja i zapošljavanje", rekao je Plenković na otvaranju konferencije Večernjeg lista i Podravke "Hrvatska kakvu trebamo - Porezna politika u funkciji podizanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva".

Prosječna plaća do sada je povećana za 1.150 kuna, pet puta više od 2011. do 2015. godine, podsjeća između ostalog Plenković, kao i da je, s ciljem jačanja kupovne moći kućanstava, preopolovljen PDV na osnovne prehrambene namirnice i određene potrepštine, a tu je i povećanje granice za neoporezive primitke zaposlenika.



Nastavak poreznog rasterećenja



Ističe da će se porezne izmjene nastaviti i u 2021. godini, što uključuje smanjenje stopa poreza na dohodak s 36 posto na 30 posto i s 24 posto na 20 posto, a poreza na dobit za manje poduzetnike s 12 na 10 posto.

U mandatu će se spustiti PDV na svu hranu s 25 na 13 posto, no ne još sada, jer trenutne okolnosti to ne dopuštaju, a ukinut će se i porez na promet nekretnina, no također ne već od 1. siječnja 2021. godine.

Svi obveznici će imati mogućnost izbora plaćanja PDV-a i po plaćenim i po naplaćenim računima, najavio je Plenković, a ističe i nastavak digitalizacije poreznih postupaka i administrativnih rasterećenja.

Kako je istaknuo Plenković, Hrvatska kakvu trebamo je Hrvatska koja je sigurna, otpornija na krize, makroekonomski stabilna i koja je riješila probleme svoje ekonomske tranzicije te koja stalno podiže konkurentnost i održivost svog gospodarstva i osigurava poticajan okvir za njegovu modernizaciju, kako bi se društvo, koje je temeljeno na znanju, s razvijenom sviješću za osiguranje okoliša, moglo uspješno nositi s izazovima globaliziranog svijeta.



Ističe da je Vlada u ovom mandatu usmjerena na četiri točke, a kao prvu navodi jačanje ekonomske suverenosti, što podrazumijeva veću razinu samodostatnosti u proizvodnji i povećanje izvoza. Zatim, tu je modernizacija hrvatskog gospodarstva, što podrazumijeva i jačanje konkuretnih i rastućih dijelova gospodarstva. Kao treću točku navodi izgradnju otporne države, koja u izazovnim vremenima pokazuje fiskalnu snagu u zaštiti gospodarstva i radnih mjesta, te naposljetku - daljnje učvršćivanje međunarodnog ugleda Hrvatske, kao zemlje privlačne i sigurne za ulaganja.

Navedeni ciljevi imaju dva zajednička nazivnika, a to su socijalna sigurnost i bolja kvaliteta života građana, a drugi je jačanje poduzetnika, a osobito onih koji su kičma gospodarstva, to jest izvoznika, rekao je Plenković.

Uloga porezne politike u svemu tome, navodi Plenković, je da omogući redistributivnu funkciju hrvatskog proračuna, za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prioriteta, a posebno u vrijeme krize, da doprinese povećanju dohotka građana - gospodarskim aktivnostima i zaposlenosti te da usmjerava gospodarske aktivnosti i društveni razvoj prema konkurentnim, pametnim i zelenim ekonomijama, uz pomoć poreznih olakšica i poticaja.

Do kraja godine za očuvanje radnih mjesta u privatnom sektoru oko milijardu eura



Rekao je i kako je borba protiv pandemije Covid-19 pokazala koliko je važna i nezaobilazna uloga države, jer jedino ona može gospodarstvu osigurati potrebnu podršku, putem i dobro pogođenih mjera financijske potpore, a s druge strane osigurati i održivost javnih financija.

Tako ističe da se Hrvatskoj tijekom krize nije dogodilo enormno povećanje nezaposlenosti, već upravo obrnuto, što znači da su mjere potpore gospodarstvu bile snažne, pravovremene i cjelovite.

Do sada je tako za očuvanje zaposlenosti već uloženo 6,3 milijarde kuna, očuvano je 600 tisuća radnih mjesta u 100 tisuća poduzeća.

Vrlo vjerojatno ćemo do kraja ove godine doći do iznosa od oko milijardu eura koje smo dali za plaće u privatnom sektoru, procjenjuje predsjednik Vlade.

Istaknuo je i osiguranje važne poluge u vidu velikih europskih sredstava koja su Hrvatskoj na raspolaganju u iduće četiri odnosno sedam godina.

Tako kaže da trenutnu krizu, uz europska sredstva koja su nam na raspolaganju, treba iskoristiti kao priliku - za modernizaciju, jačanje otpornosti gospodarstva, kroz ubrzanu digitalizaciju, ekološku tranziciju i usvajanje novih tehnologija, u kontekstu čega je porezna politika također važna.

Predsjednik Uprave Podravke i predsjednik HUP-a Marin Pucar pozdravio je najavljeno smanjenje poreza na dohodak, no kaže da u ovom trenutku očekuju dodatne poticaje za one hrvatske kompanije i one industrijske sektore koji bi putem svojih investicija trebali biti pokretači rasta u idućoj godini.



Kao moguće dodatne poticaje Pucar tako navodi neoporezivanje reinvestirane dobiti, kao i neoporezivanje investicija u tehnologiju.