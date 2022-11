Plenković: Sberbank je suvlasnik Fortenove, neobično je da netko preko noći istrese toliko novca

Premijer Andrej Plenković danas je u Bjelovaru gdje je obišao novu bolnicu i komentirao političke i gospodarske aktualnosti

Agrokor je bio velika hrvatska kompanija, zahvaljujući lošim poslovnim odlukama ranijeg vlasnika i uprave, dovedena je praktički pred bankrot. Istresena je nama u krilo u četvrtom mjesecu mandata naše prve Vlade. Mi smo posebnim zakonom, ne samo spasili kompaniju, očuvali radna mjesta, omogućili dobavljačima na ostanu na nogama, isplatili OPG-ovce u cijelosti, vratili kompaniju praktički na tržišne osnove', rekao je Plenković, javlja N1 televizija.

Dodao je da je Sberbank suvlasnik stjecajem izvanrednih okolnosti. 'Oni su više nego jasno u proteklom vremenu tražili načina kako da netko drugi dođe na njihovo mjesto i da svoj udio prodaju za što veći iznos', rekao je Plenković.

'Ruska agresija na Ukrajina dovela je do osam paketa sankcija, u jednom trenutku pod sankcijama se našao i Sberbank. S obzirom da je Hrvatska bila svjesna da je Sberbank suvlasnik Fortenove i mi smo tražili iznimku koju smo dobili, da se do 31. 10. da vrijeme da dođe do transakcije', dodao je.

Premijer kaže da mu je nepoznato zašto je jedan od mirovinskih fondova odustao od preuzimanje Fortenove i da je u tom trenutku Sberbank, očekujući da će prodati za 500 milijuna eura išao je nekim drugim putem, tranaskcijom koja se odvila u Rusiji.

'Što se dogodilo – mi to provjeravamo. Tko je uključen, je li zakonito… Ne želim spekulirati. Moramo saznati zašto je netko, de facto, abortirao operaciju dva dana prije isteka roka. Neobično mi je da netko dođe i istrese toliko novaca preko noći. Ne znam koliko para treba imati', kaže Plenković.