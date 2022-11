Penava o Fortenovi: Iznenađenjima nema kraja

Predsjednik DP-a Ivan Penava u subotu je, komentirajući prodaju udjela Fortenove, izjavio kako iznenađenjima nema kraja te kako mu je neprihvatljivo da se takva stvar odvija pokraj službi i mehanizama s kojima raspolaže Vlada.

„Bojim se da je premijer ponovno iznenađen, da Vlada nema pojma kako se to dogodilo, ali ne zna ni kako izaći iz toga. Nažalost, dok mi nemamo pojma gubimo resurse i ljude", rekao je Penava na konferenciji za novinare.

Pritom se zapitao zar je problem, ukoliko je država spremna pratiti bilo kakvog delikventa ili navijača, na isti način postupati s ljudima za koje se zna da su „na daljinski upravljač Rusije". "Tu govorimo o strateškim interesima Hrvatske“, naglasio je.

Penava, vukovarski gradonačelnik, na ovogodišnjem Danu sjećanja u Vukovaru očekuje veliki odaziv građana. Navodi kako je o programu proslave nedavno izvijestio ministra hrvatskih branitelja te poručuje kako "Vukovar neće biti platforma za prepirke između Vlade i predsjednika države".

"Vukovar je nešto što nadilazi premijera i predsjednika države i svojim dosadašnjim ponašanjem u Vukovaru nisu dali naslutiti da će tu biti bilo kakvih problema“, kazao je.

Naglasio je i kako je bitno doći u Vukovar, da je apsolutno nebitno je li netko prvi ili zadnji, jer žrtva Vukovara je nešto što sve povezuje. Penava vjeruje da će i ove godine sve proteći dostojanstveno, bez provokacija i nereda. Upitan hoće li u Vukovaru biti dvije kolone, odgovara kako očito nekima smeta kolona sjećanja, mira i suradnje.

"Nažalost, znamo da ti neki postoje, ali nemojmo nikada dozvoliti da to dominira, da nas te sitne provokacije odvedu u krivom smjeru. Garantiram da se to u Vukovaru neće dogoditi a priče o dvije kolone neka govore oni koji to žele. Njima je teško svako jutro probuditi se u Hrvatskoj, ali neka se naviknu ili neka napuste ovu zemlju", zaključio je Ivan Penava.