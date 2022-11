Ekonomski analitičar Grubišić o prodaji udjela u Fortenovi: 'Ultimativni bič za svakoga tko posluje ovdje je u rukama hrvatske države'

O događanjima u Fortenovi i pitanju tko stoji iza arapskog kapitala koji pokušava kupiti udio Sberbanke, u Dnevniku Nove TV govorio je ekonomski analitičar Andrej Grubišić

Ako se proglasi nezakonitim, kome to onda sve ostaje? Grubišić kaže: "Tu nije pitanje nezaknitosti same transakcije, nego je pitanje da li ste vi formalno-pravno vlasnik nakon što ste napravili ovu transakciju. S obzirom na to da su sasvim sigurno i kupac i prodavatelj bili svjesni rizika u koji ulaze, za procijeniti je da, čak i ako se ne upiše kao pravni vlasnik investitor je spreman na posljedice. Ali razumno je za pretpostaviti da imaju neki dogovor sastrane, ili jednostavno imaju dovoljno strpljenja čekajući bolja vremena".

Pitanje je i tko će upravljati s tim postotokom udjela.

"Sberbank ima određena glasačka prava, postoje interpretacije da mu se nisu ukinula sva glasačka prava, onda će formalno-pravno time dalje upravljati Sberbank. Ono što ne znam, a pravno je pitanje - možda Sberbank može opunomoćiti nekog drugoga da upravlja sa njegovim glasačkim pravima, u mjeri u kojoj mu je to uopće dozvoljeno pod ovim sankcijama", kaže analitičar.

Upitan može li se uopće dokazati da netko stoji u pozadini arapskog kapitala kao što se spominje, Grubišić kaže: "Suštinsko pitanje nije tko je taj investitor, nego je li transakcija legalna, to jest, jesu li legano postali vlasnici".

"Bez obzira kome su prodali, ako je na papiru šeik i ako procedura pokaže da iza šeika ne stoji nitko drugi, on je investitor šeik", kaže Grubišić.

Na pitanje je li se transakcija mogla odraditi bez pomagača iz Hrvatske te vodi li se "štakorski rat" kako je kazao predsjednik Zoran Milanović, Grubišić odgovara: "To su interpretacije koje su krive. Treba voditi računa da je puno toga što se proglašava strateškim interesom često u sferi partikularnih interesa. Političari imaju svoje interese, uprava ima svoje interese, dioničari imaju svoje. Ne znam zašto bi trebala pomoć iz Hrvatkse da se na svjetskoj razini dogodi neka transakcija".

Bi li se trebala Vlada ozbiljnije postaviti s obzirom da je u vlasništvu Fortenove i voda, to jest, izvori, pitala je reporterka, a ekonomski analitičar kaže kako se koncesija na izvor uvijek može oduzeti ili se ograničiti proizvodnja.

"Ultimativni bič za svakoga tko ima poslovanje u Hrvatskoj je u rukama hrvatske države bez da je hrvatska država nužno vlasnik bili čega ili da je odobrila bilo kakvu transakciju", kaže Grubišić.