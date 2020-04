Premijer Andrej Plenković u srijedu je ocijenio da je uspostava linije za valutni ugovor o razmjeni između Hrvatske narodne banke (HNB) i Europske središnje banke (ECB) važan i ohrabrujući signal u borbi s posljedicama koronavirusa i u procesu uvođenja eura u Hrvatskoj.

Valutni ugovor o razmjeni bit će aktivan do 31. prosinca 2020. godine, a po potrebi ga je moguće i produžiti.

Što se tiče mogućeg smanjenja plaća, rekao je kako Vlada želi da "smjer racionalizacije bude takav da se ide dogovorno sa socijalnim partnerima u pravcu koji je jedan od načina osiguranja sredstava za funkcioniranje".

Na primjedbu da se taj dogovor trenutno ne čini izvjesnim, rekao je kako su u medijima prisutne informacije koje su "doslovno vrsta pabirčenja", te da se neće "osvrtati na informacije koje nisu točne", aludirajući na medijske najave da se jučer trebao održati sastanak u Vladi o smanjenju plaća u javnom sektoru.

Novinare je zanimao i premijerov komentar tvrdnji prema kojima dodjela financijske pomoći poslodavcima za očuvanje radnih mjesta nije dovoljno transparentna te hoće li se znati tko je sve dobio pomoć.

Odgovorio je kako Vlada ne vidi na koga se točno misli kad se spominju eventualne zloporabe te da je to eksplicitno pitao jednog čelnika sindikalnih središnjica, ali da nije dobio odgovor.

"Ako nekom date naknadu od 3.250 kuna po radniku, on to ne može ne proslijediti jer je to zakonski minimalna plaća, pa ne vidim marginu za neku vrstu manipulacije", rekao je premijer.

Najavio je i da će Hrvatski zavod za zapošljavanje objaviti popis svih pravnih osoba koje su tražile tu vrstu naknade.

"Ključno je da tu budemo maksimalno transparentni i da se točno zna koje su tvrtke tražila i dobile naknadu", rekao je Plenković.

Izvijestio je da je za više pod 80 tisuća tvrtki isplaćeno 1,3 milijarde kuna.