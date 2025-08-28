Plenković: Do kraja godine prosječna mirovina će premašiti 700 eura

Isplatom godišnjeg dodatka na mirovinu umirovljenicima u prosincu, te uz novo usklađivanje i druge mjere Vlade prosječna sveukupna mirovina premašiti će 700 eura, ona je danas 648 eura a 2016. godinu bila je 357 eura, rekao je Plenković u uvodnom govoru.

'S novim usklađenjem idemo prema ostvarenju našeg cilja, a to je da nam prosječna sveukupna mirovina do kraja mandata naše vlade dođe na razinu od 800 eura', dodao je.