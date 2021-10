Pitali smo naše velike trgovačke lance ima li već nestašice: Kakvo je stanje robe na policama i čeka li nas siromašan Božić

Prebrz oporavak svijeta od pandemije koronavirusa doveo je do posve neočekivanih problema. Zastoji u opskrbi, kako industrijskih, tako i potrošačkih dobara, postali su svakodnevica u određenim zemljama. I one najrazvijenije i one manje razvijene suočene su s istim problemima, primjerice Sjedinjenje Američke Države spremaju se za božićne blagdane bez igračaka, ali i WC papira, dok je najveći svjetski proizvođač kave Brazil ostao bez nje

Kakvo je zaista stanje s opskrbom domaćih trgovina i hoćemo li i mi u vrijeme najveće blagdanske potrošnje ostati bez nasušno potrebnih namirnica, ispitali smo domaće trgovačke lance. Odgovaraju nam da postoje određeni problemi u logističkom lancu, posebice što se tiče robe koja se nabavlja u Bosni i Hercegovini, najteže pogođenoj nedostatkom vozača kamiona. No oni koji su se na vrijeme pripremili i ne ovise o uvozu ne vjeruju da će ih pogoditi veći problemi u blagdanskim danima pred nama.

U najvećem domaćem trgovačkom lancu, Konzumu, kažu da su za sve kupce i partnere već osigurali dovoljne količine proizvoda, kao i prigodan asortiman za božićne i novogodišnje blagdane. 'I u današnjim okolnostima pokazuju se prednosti poslovanja unutar velikog sustava Fortenova grupe, od važne veze proizvodnih kompanija s maloprodajom i veleprodajom do cijelog niza aktivnosti na razini grupe koje su nam olakšavale bavljenje našim biznisom i omogućile normalno funkcioniranje opskrbnog lanca', rekli su nam. Kažu da će nastaviti pratiti daljnji razvoj situacije kako bi pravovremeno reagirali.

Trgovački lanac Lonia, koji upravlja malim kvartovskim dućanima, priznaje da trenutačno imaju manjih poteškoća u nabavi osnovnih prehrambenih artikala poput šećera, ulja i riže, odnosno nabava je nešto teža no što je to uobičajeno. 'S nabavkom ostalih proizvoda uglavnom nemamo problema, osim s nekim izuzecima koji se dobavljaju iz BiH, u kojoj se osjeća nedostatak vozača', otkrivaju u Loniji i kažu da će nadolazeća sezona blagdana biti uspješno realizirana i bez zastoja, s obzirom na to da se većina dobavljača unaprijed pripremila i zasad nemaju saznanja o eventualnim problemima s isporukom.

Logistički lanac poslovnog sustava Tommy za sada normalno funkcionira i ne bilježi značajnije poremećaje u nabavi koji bi doveli do nestašice roba, ni na domaćem ni na internacionalnom tržištu. 'Stanje na tržištu je vrlo izazovno i teško je prognozirati daljnja kretanja i okolnosti, ali svakodnevno pratimo situaciju i nastojimo se prilagoditi kako bismo održali poslovanje u planiranim okvirima', kažu u Tommyju.