Pipunić otvorio privatnu bolnicu i hotel u Čepinu, pogledajte kako izgledaju

Smatra kako se ti ciljevi mogu postići upravo ulaganjima u smještajne kapacitete, zdravstveni turizam, specijalne bolnice i toplice.

Ministrica Brnjac ističe kako je Vlada to prepoznala te po prvi puta osigurala bespovratna sredstva za zdravstveni turizam od preko 60 miilijuna eura kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti te dodatnih 40 milijuna eura iz operativnih programa. No, dodaje, to je samo početak.

Ovo su projekti koji stvaraju radna mjesta kroz cijelu godinu, zapošljavaju naše liječnike i medicinske sestre te stvaraju radna mjesta za malo i srednje poduzetništvo u okolici, poručila je ministrica Brnjac.

Javni i privatni zdravstveni sustav moraju biti komplementarni

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je da se, kao i u drugim zemljama, razvijamo u dva smjera, a to su javni i privatni zdravstveni sustav, koji moraju biti komplementarni, i moraju polučiti što kvalitetniju uslugu za pacijente.

Ova Vlada je jasno usmjerena na jačanje javnozdravstvenog sustava nakon pandemije, ali ne vidimo problema u tome da se razvijaju ovakve vrhunske privatne investicije. Privatno zdravstvo ne smije biti nadomjestak za disfunkcionalnosti javnog zdravstva, i ovo doista neće biti tako, istaknuo je ministar Beroš.