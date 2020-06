Pandemija drastično povećala primjenu digitalnih alata, zdravstvo proizvodi 30 posto svih podataka

Tijekom pandemije primjena digitalnih alata u zdravstvu drastično se povećala, od telekonzultacija do korištenja chatbotova, AI asistenata, aplikacija m-zdravstva, alata za e-recepte, rješenja za razmjenu podataka i mnogih drugih. O tome kako digitalna transformacija omogućuje učinkovitost sustava, ubrzava istraživanje novih tehnologija i oboljenja te kroz upravljanje podacima pomaže građanima, bilo je riječi na današnjoj virtualnoj konferenciji Europe's Digital Health Future – From Sharing to Empowering u organizaciji udruženja DigitalEurope i Hrvatske gospodarske komore te pod pokroviteljstvom predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije.

Fokus događanja bile su društvene skupine posebno ranjive tijekom pandemije, onkološki bolesnici, i kako osigurati da se im i tijekom krize osigura odgovarajuća skrb. 'Ova je godina trebala biti početak uzbudljivog desetljeća u medicini i znanosti, uz razvoj digitalnih tehnologija koje mogu pomoći oko većih problema u zdravstvu i oboljenja, poput interneta stvari, 5G mreže, big data, umjetne inteligencije uz duboko učenje i blockchain tehnologiju. No, suočeni smo s egzistencijalnom globalnom zdravstvenom krizom te iako je saniranje utjecaja virusa važno, nužno je održati i razinu pružanja redovnih zdravstvenih usluga, u čemu također mogu pomoći digitalne tehnologije, primjerice kroz virtualne klinike, ali i kroz jednostavnu razmjenu podataka,' rekao je potpredsjednik HGK za industriju i energetiku Tomislav Radoš. 'Zdravstveni sustavi proizvode čak do 30 posto podataka pohranjenih na globalnoj razini, no primjena digitalne zdravstvene arhive je 2016. u Europi bila samo na tri posto. Velika većina, 80 posto, ostaje nestrukturirana. EU plan za oporavak mora biti pokretač 'digitalne otpornosti' zdravstvenih sustava,' rekao je direktor za digitalnu transformaciju udruženja DigitalEurope Ray Pinto.