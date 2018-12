Ove pametne novogodišnje odluke morate donijeti da biste imali više novca u 2019.

S približavanjem Nove godine sve više naših sugrađana razmišlja o tome koje će odluke donijeti u 2019. (i uglavnom ih se ne pridržavati) kako bi im život postao bolji. Velik dio tih odluka odnosi se na financije - više štednje, manje potrošnje i prestanak pušenja samo su neke od stereotipnih odluka koje se donose i od kojih se vrlo brzo odustaje

Prvi savjet zapravo je najjednostavniji i najefikasniji, no jako puno ljudi ga se ne drži, iako je riječ o osnovnom pravilu koje se mora razumjeti i primjenjivati u životu. Mnogi ljudi griješe kupujući stvari koje im uopće ne trebaju, a takve odluke opravdaju niskom cijenom. Kupiti nešto što vam realno ne treba znači da ste bacili novac, koliko god to racionalizirali nekakvom povoljnom cijenom. Primjera ovakvih kupnji je bezbroj, a najviše potrošenog novca na nikad korištene stvari odlazi na tekstil.

Najosnovniji cilj koji si svatko može postaviti je odrediti koliko novca želi imati na kraju godine. To je u najviše slučajeva neki postotak u odnosu na ukupna primanja i vrlo je važno iz mjeseca u mjesec izdvajati iznos koji ste odredili. Tu se, međutim, najčešće radi greška da u štednju ide onaj iznos koji preostane od plaće. Najbolji način za započinjanje štednje je da se novac za nju izdvoji prilikom dolaska plaće, umjesto da se čeka kraj mjeseca, kad su računi već vrlo tanki, a često se pronalaze opravdanja za početak štednje od idućeg mjeseca.

3. Budite spremni na neočekivane troškove

Kao što je nedavno pokazalo izvješće Eurostata, više od polovice hrvatskih građana nema nikakav plan B u slučaju neočekivanih troškova. Drugim riječima, pola naših sugrađana ne raspolaže ušteđevinom kojom bi mogli pokriti neplanirane izdatke koji mogu nastati u slučaju većih kvarova u kućanstvu ili oštećenja automobila. To ujedno znači da bi teško prebrodili financijski šok prouzročen privremenim izostankom prihoda zbog gubitka posla. Nema pravila za to koliko bi vaš fond za kišne dane trebao biti velik, no preporučuje se da u njemu bude dovoljno novca da platite šestomjesečne troškove režija.

4. Odredite budžet i držite ga se

S budžetom ima malo više posla, no on je najefikasniji način praćenja potrošnje. Ako je nikako ne možete pratiti, odredite si budžet kako biste saznali koliko novca iz mjeseca u mjesec odlazi na koju stavku - na hranu, na režije, na gorivo, izlaske i sve ostalo. Umjesto da nagađate o tome koliko vas svaki mjesec košta hrana ili cigarete, izračunajte točan iznos. Mogli biste se iznenaditi svojim preskromnim procjenama i odjednom naći prostora za štednju. Budžet više ne morate voditi na papiru jer postoji bezbroj besplatnih i kvalitetnih aplikacija za osobne financije, a to vam može biti prvi korak.