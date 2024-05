Ova zemlja ima nevjerojatan ekonomski preokret, no može li se približiti Kini?

Deset godina poslije rast Indije brži je u odnosu na druga gospodarstva - njezine banke su jake, a vladine financije stabilne unatoč pandemiji. Prema analitičarima Morgan Stanleyja, Indija je na putu da prestigne Japan i Njemačku te zauzme treće mjesto najrazvijenijih zemalja do 2027.

Povezivanje stotina milijuna bankovnih računa s tim digitalnim funkcijama smanjilo je birokraciju, ali i korupciju. Procjenjuje se da je do ožujka 2021. ušteđeno oko 1,1 posto BDP-a zahvaljujući digitalnom upravljanju, što je s druge strane vladi omogućilo da provede niz socijalnih mjera, poput subvencija i novčanih donacija, te da uloži u infrastrukturu bez velikih deficita.

Na prvi pogled čini se da 'modinomija' djeluje. U zemlji vlada optimizam, uspješno su ugostili zemlje G20, postali prvi koji su poslali raketu u blizini Mjesečeva južnog pola i iznjedrili nekoliko tvrtki jednoroga. I tržište dionica je skočilo te se tako bogatstvo prelilo od bogatih na srednju klasu. No nije sve tako dobro kako se čini. Velik dio indijskog naroda i dalje živi na rubu siromaštva. Tko je profitirao, a tko izvukao najdeblji kraj u Modijevoj reformi indijskog gospodarstva?

Gradi se, gradi, ali...

Nema sumnje da se Indija mijenja. Izgradnja novih cesta, novih zračnih i morskih luka i metroa bila je u središtu Modijeve gospodarske politike. U posljednje tri godine vlada je potrošila 100 milijardi dolara na infrastrukturu godišnje. U posljednjih deset godina izgrađeno je 54.000 kilometara državnih autocesta, što je dvostruko više nego u prethodnoj dekadi.

No Modijeva gospodarska politika nije urodila jednakim plodovima za sve. Brutalna ograničenja za vrijeme pandemije, dugotrajne posljedice zabrane plaćanja gotovinom 2016. i pogrešna provedba novog poreza na robu i usluge imali su dalekosežne strukturne posljedice na indijsko gospodarstvo.

Sektor malih poduzeća – ogromna neorganizirana okosnica indijskog gospodarstva – još uvijek se koprca pod utjecajem nekih od ovih poteza. A privatni sektor ne može se pohvaliti velikim ulaganjima. Udio privatnih investicija u BDP-u pao je s 27,5 posto u 2008. na 19,6 posto u 2021.

U potrazi za poslom

U siječnju su se tisuće Indijaca okupile ispred centara za zapošljavanje kako bi našli građevinski posao u Izraelu. Kriza poslova u zemlji ozbiljan je problem. Udio obrazovanih mladih ljudi među nezaposlenima porastao je s 54,2 posto u 2000. na 65,7 posto u 2022., a u posljednjih deset godina nije ni značajno porasla realna plaća.

Odmah nakon pobjede na izborima 2014. Modi je pokrenuo ambicioznu kampanju 'Make in India' kako bi svoju zemlju pretvorio u svjetsku tvornicu. U 2020. njegova je vlada dodijelila 25 milijardi dolara poticaja tvrtkama u različitim sektorima, od poluvodiča do mobilne elektronike, da bi poboljšale proizvodne sposobnosti. No daleko su još od uspjeha.