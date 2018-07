Oni su odlučili Hrvatskoj dati šansu i ostvariti svoje snove u njoj

Dok drugi odlaze, oni ostaju kako bi svojoj djeci osigurali bolji život u Hrvatskoj, državi koja, tvrde, usprkos svojim manama pruža kvalitetniji život nego na Zapadu. Kako bi ostvarili svoje planove, posegli su za državnim poticajima za zapošljavanje i otvorili svoja poslovanja. Ovo su njihove priče

Kao dvadesetogodišnjak kojem je rat oduzeo skoro sve, Jene Lakataš odlučio je 1995. godine potražiti bolji život u Francuskoj. Tamo je ostao impresioniran, kako kaže, svim tim izlozima punim slastica; igrama boja, okusa i mirisa koje su stvarale i nešto je u njemu kliknulo.

'Nisam znao ništa o kolačima pa sam upisao Academie de Creteil Versailles i završio za slastičara, sladoledara, čokoladera i bombonijera. Petnaest sam godina nakon toga radio za razne pariške privatnike', objašnjava Jene početak svog poslovnog puta.

U međuvremenu je uštedio određenu svotu novaca, oženio se i dobio troje djece. Tada je došao za Jenea prijelomni trenutak. 'Naši ljudi vani rade 11 mjeseci da bi se jedan mjesec uživali doma, ja sam to htio okrenuti. Naši ljudi će više trpjeti 'gore' jer su željni rada, a za normalan život u Parizu ti trebaju dvije plače....taj ritam, to je ok dok si mlađi', objašnjava Jene, 'U Hrvatskoj je život bolji, samo da se ima malo više novaca'

Sa suprugom Željkom, frizerkom 'ali Slavonkom, tako da se razumije u dobre kolače', otvorio je slastičarnicu Francuski san na Rudešu gdje pripremaju tradicionalne francuske slastice poput tortaleta, parfe moussea, millefuillea, tartea...