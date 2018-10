Obratite pozornost! Od sutra novi sustav označavanja goriva diljem Hrvatske

Od petka počinje novo označavanje goriva na benzinskim postajama diljem Hrvatske. Na svakom pištolju za gorivo i mjernom uređaju stajat će posebne oznake o vrsti goriva i o udjelu biogoriva u njima. Tako će benzinska goriva biti označena krugom, dizelska kvadratom, a plinovita alternativna goriva rombom

Uz svaki motorni benzin stajat će oznake poput E5, E10 ili E85 (standardizirana kružnica i slovno-brojčana oznaka). One će potrošačima govoriti koliki je maksimalni postotak etanola u gorivu (E5 do 5 posto, E10 do deset posto itd.), odnosno biogoriva u gorivu.