Autoškole dižu cijene: 'Benzin poskupio, ne možemo protiv matematike...'

Umjesto pojeftinjenja, autoškole će nakon liberalizacije, odnosno ukidanja minimalne cijene nastavnog sata, ipak poskupjeti i to između deset i dvadeset posto

Potvrdio je to za tportal Denis Ožegović , predsjednik Udruženja autoškola pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Kao razloge za to navodi činjenicu da autoškole nisu mijenjale cijenu punih deset godina, a da su rasli svi ulazni troškovi.

'Od 2008. godine do danas cijena benzina narasla je za 46 posto, a nama je cijena nastavnog sata bila fiksna i iznosila je 115 kuna plus PDV. To je osnovni razlog zbog kojeg će doći do povećanja iako tu ima i drugih troškova', kazao je Ožegović.

Na opasku da je s početkom godine podignuta granica dopuštene starosti vozila kategorije B sa sedam na 10 godina te s 12 na 15 godina za autobuse u autoškolama, uz obveznu tehničku ispravnost vozila, čime je smanjena učestalost obnove voznog parka, a uz to nova vozila tek nakon dvije godine moraju obaviti tehnički pregled, Ožegović napominje kako je točno da su im neke stvari išle na ruku, ali da ostaje činjenica da su im ulazni troškovi znatnije porasli.

'Treba gledati i to da ni plaće instruktorima u tom periodu nisu rasle i da će vlasnici autoškola zbog svega biti prisiljeni dignuti cijene. Možda će netko moći pronaći model da zadrži postojeću razinu cijena', pojasnio je Ožegović.

O cijeloj priči oglasila se i Agencija za tržišno natjecanje pozdravivši liberalizaciju, ali i upozorivši da bilo kakvi dogovori o podjeli tržišta i cijenama nisu dopušteni.