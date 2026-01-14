Objavljena lista najsigurnijih aviokompanija u dvije kategorije za 2026. godinu

Airline Ratings objavio je popis Top 25 najsigurnijih zrakoplovnih prijevoznika s punom uslugom i niskotarifnih prijevoznika za 2026. godinu

AirlineRatings.com, jedina svjetska internetska stranica za ocjenjivanje sigurnosti i proizvoda zrakoplovnih prijevoznika, objavila je svoje popise Top 25 najsigurnijih prijevoznika s punom uslugom i Top 25 najsigurnijih niskotarifnih prijevoznika za 2026., među 320 zrakoplovnih kompanija koje prati. Male razlike U sastavljanju popisa, izvršna direktorica Sharon Petersen naglasila je da je važno da putnici razumiju koliko su razlike između najsigurnijih zrakoplovnih prijevoznika na svijetu zapravo male te da se male brojčane razlike ne bi trebale tumačiti kao razlike u sigurnosti. 'Ono što se ove godine ističe jest koliko malo dijeli vodeće. Manje od četiri boda pokrilo je pozicije od prvog do 14. mjesta, a na samom vrhu razlike su bile još manje: svega 1,3 boda dijelilo je pozicije od prvog do šestog mjesta u kategoriji pune usluge. Možda dolazimo do točke u kojoj tradicionalne rang-liste riskiraju da budu zavaravajuće, a u kojoj grupiranje zrakoplovnih prijevoznika u razine izvedbe pruža točniji odraz stvarnosti. Sve kompanije u Top 25 svjetski su predvodnici u sigurnosti zračnog prometa, a tvrdnje da je jedna značajno sigurnija ili manje sigurna od druge istodobno su senzacionalističke i netočne.' Objašnjavajući metodologiju rangiranja, rekla je da je velik dio kriterija iz godine u godinu ostaje dosljedan i uzima u obzir stope incidenata prilagođene ukupnom broju letova, starost flote, ozbiljne incidente, obuku pilota i međunarodne sigurnosne audite.

'Jedna promjena ove godine jest da stavljamo veći naglasak na sprječavanje turbulencija jer one i dalje predstavljaju vodeći uzrok ozljeda tijekom leta. Kako bismo to poduprli, uzimamo u obzir sudjelovanje zrakoplovnog prijevoznika u programu IATA Turbulence Aware1 ili ekvivalentu, kao i sigurnosni audit u zrakoplovu koji provodi Airline Ratings. Transparentnost zrakoplovnih prijevoznika također je ključna za ovaj proces', rekla je. Ethitad prvi put na vrhu O promjenama na popisu najsigurnijih zrakoplovnih prijevoznika s punom uslugom za 2026., Petersen je rekla da jeo ovo je prva godina da je prijevoznik iz Zaljeva zauzeo prvo mjesto. 'Etihad je to postigao kombinacijom čimbenika: mladom flotom, napretkom u sigurnosti u pilotskoj kabini, osobito vezano uz turbulencije, poviješću bez nesreća, te najnižom stopom incidenata po letu među svim prijevoznicima na popisu. Kompanija je sudjelovala i u našem neovisnom sigurnosnom auditu u zrakoplovu te pokazala izvrsno pridržavanje upravljanja turbulencijama u putničkoj kabini', navela je Petersen. 'Druge zapažene novosti su STARLUX i Fiji Airways, koji su prvi put ušli na popis. Iako u pravilu ne bismo uključili relativno mladu kompaniju poput STARLUX-a, njihov pristup sigurnosti i transparentnosti izniman je, a činjenica da drugi vodeći prijevoznici govore o njima govori sama za sebe. Još jedna promjena koja će obradovati naše čitatelje jest povratak Singapore Airlinesa, koji je 2025. bio isključen nakon ozbiljnog incidenta povezanog s turbulencijama. Nakon posjeta njihovu centru za sigurnost i obuku te opsežnih razgovora s njihovim operativnim timom, zadovoljni smo što ih možemo vratiti na popis.' Lista najsigurnijih zrakoplovnih prijevoznika s punom uslugom: Etihad, Cathay Pacific, Qantas, Qatar, Emirates, Air New Zeland, Singapore Airlines, EVA Air, Virgin Australia, Korean Air, STARLUX, Turkish Airlines, Virgin Atlantic, ANA, Alaska Airlines, TAP Air Portugal, SAS, British Airways, Vietnam Airlinesm, Iberia, Lufthansa, Air Canada, Delta2, American Airlines3 i Fiji Airways. HK Express ponovno najbolji Govoreći o rangiranju najsigurnijih niskotarifnih zrakoplovnih prijevoznika na svijetu*, Petersen je rekla: 'Značajne promjene ove godine uključuju uvrštavanje Spring Airlines China, prve kineske zrakoplovne kompanije koja se pojavila na bilo kojoj našoj rang-listi, te airBaltica, koji je ostvario veliki skok u top 10. HK Express osvojio je prvo mjesto drugi put, potaknut modernom flotom, iznimno niskom stopom incidenata i gotovo besprijekornim sigurnosnim auditom u zrakoplovu. U cjelini je važno napomenuti da je svaka zrakoplovna kompanija uvrštena na popis za 2026. zabilježila incidente tijekom posljednje dvije godine, od udara repom o pistu do požara u zrakoplovu i gašenja motora, no stvarna stopa incidenata po letu kreće se između 0,002 i 0,09 među prijevoznicima, što je veliko priznanje industriji u cjelini.'