Obitelj osnivača najvećeg trgovačkog lanca na svijetu podebljala bogatstvo na više od 170 milijardi dolara

Na iznenađujući rast prodaje u trgovinama Walmarta investitori su reagirali s optimizmom, zbog čega je nakon objave poslovnih rezultata vrijednost dionica maloprodajne kompanije naglo skočila, a s njom i iznosi na bankovnim računima najbogatije svjetske obitelji

No unatoč takvim oscilacijama, vrijednost koja leži iza vlasničkih udjela kojima upravlja ova obitelj je stvarna. Riječ je, konačno, o najvećem svjetskom maloprodajnom lancu. Walmart diljem svijeta ima 11.700 trgovačkih centara i tvrdi da tjedno opslužuje 270 milijuna kupaca, što figurativno znači da barem jednom u tjednu u Walmartove trgovine stupi cjelokupno zajedničko stanovništvo Njemačke, Francuske, Ujedinjene Kraljevine i Italije.

Zajedničko bogatstvo petero nasljednika tako je, prema podacima Bloomberga, u jednom trenutku dosegnulo čak 163,2 milijarde dolara . Uz današnju vrijednost dionica Walmarta, za svaki dolar za koji im naraste cijena bogatstvo obitelji Walton se poveća za okruglo milijardu i pol dolara . Naravno, radi se o skoku bogatstva samo na papiru i bilo kakav nagli pad dionica, do kojeg može doći zbog raznoraznih razloga, značio bi i jednako takav gubitak silnih milijardi koje su Waltoni ovih dana 'zaradili'.

Korijeni popularnog lanca nalaze se na tzv. američkom Srednjem zapadu, a sežu do šezdesetih godina prošlog stoljeća. Braća Sam i Bud Walton su se zapravo trgovinom aktivno počeli baviti neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Sam je 1945. pod franšizom Ben Franklin otvorio svoj prvi dućan u saveznoj državi Arkansas, a brat Bud je godinu kasnije otvorio svoj prvi dućan u susjednom Missouriju. Poslovni model na kojem je inzistirao Sam Walton, brinući se da police trgovina uvijek budu pune i da se na njima nalaze proizvodi američkih kompanija koji su cjenovno konkurentni uvoznima, donio im je izniman uspjeh: preuzete trgovine bi u prvih dvije do tri godine redovno udvostručivale ili utrostručivale prihode.

Do 1962. braća su upravljala sa 16 trgovina, a sredinom te godine otvoren je i prvi pravi Walmart, pod imenom Wal-Mart Discount City. Kompanija je inkorporirana tek krajem šezdesetih i od tada do danas se, usprkos nizu raznih zamjerki i problema kroz godine, razvila u jednog od najbitnijih svjetskih igrača na tržištu maloprodaje. Glavnu riječ u Walmartu je vodio stariji brat Sam, a to se danas vidi i iz vlasničkih odnosa u kompaniji.