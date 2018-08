Zašto je Lidl, kao i drugi europski lanci, doživio katastrofu u Americi

Iako su neki predviđali da će njemački maloprodajni lanac biti oštra konkurencija američkim trgovcima, ambiciozni planovi ostali su neispunjeni. Lidlovi problemi podsjećaju na neke druge primjere iz prošlosti kada veliki trgovački lanci nisu uspjeli u prodoru na velika nova tržišta

Širenje poslovanja na nova tržišta nerijetko je priličan izazov za kompaniju, a upravo u takvoj nezavidnoj situaciji našao se poznati njemački trgovački lanac Lidl u svojem pokušaju da osvoji dio jednog od najvećih svjetskih maloprodajnih tržišta, onog američkog. Kompanija je lani objavila ambiciozne planove o tome kako će do ovog ljeta u Sjedinjenim Američkim Državama otvoriti stotinu trgovina, a te su planove s određenom dozom zabrinutosti slušali u poznatim tamošnjim trgovačkim lancima Walmart , Kroger , Albertsons , Target i mnogim drugima.

Kako stvari sada stoje, šefovi američkih kompanija mogu barem privremeno odahnuti jer je Lidl poprilično podbacio u ostvarenju svojih planova, a njegov prodor na američko tržište daleko je od optimističnih prognoza o odličnim rezultatima. Prema podacima s internetskih stranica Lidl je do ovih dana otvorio tek 53 lokacije u SAD-u, upola manje od planiranog, a komentari koji se mogu naći po medijima ukazuju da je tvrtka, inače poznata po uspješnim prodorima na nova tržišta, počinila niz grešaka u svojem osvajanju Amerike.

Jedan od ključnih razloga za uspjeh Lidla u širenju na europskom tržištu je poprilično tvrdoglavo inzistiranje na poslovnoj kulturi i strategiji. No, upravo taj Lidlov adut koji je dosad bio zaslužan za uspjeh, mogao bi na američkom tržištu donijeti propast. Diskontne cijene nisu se, recimo, pokazale kao dovoljan razlog da bi se američki kupci zadržali u trgovinama Lidla.

Tradicionalni trgovci poput Krogera, Walmarta i neki drugi regionalni lanci su na Lidlov izazov odgovorili izjednačavajući vlastite cijene s Lidlovima čime su eliminirali jednu od glavnih prednosti njemačke kompanije. Prema pisanju Forbesa, analitička tvrtka Catalina je u istraživanju došla do zaključka da Lidl uspije privući kupce niskim cijenama, no oni se nakon nekoliko mjeseci vraćaju svojim prijašnjim trgovačkim navikama.

Drugi prigovor Lidlu je loš odabir lokacija za trgovine jer se mnoge od njih nalaze na mjestima koja su van tradicionalnih pozicija za kupnju namirnica. Dodatni problem je i činjenica da su trgovine Lidla u SAD-u u prosjeku dvostruko veće nego one u Europi, a asortiman je proširen sa broja od 1000 do 1500 artikala na njih čak 4000. Sve to je bitno povećalo troškove za trgovački lanac.

Spas u ostatku američkog kontinenta

Klaus Gehrig, čelnik Schwarz grupe u čijem se vlasništvu nalazi Lidl, je dosadašnje širenje na američko tržište proglasio „katastrofom“, i zbog toga je voditelja tamošnjeg poslovanja Brendana Proctora zamijenio Johannesom Fieberom koji je do tog trenutka više od dvije godine vodio poslovanje Lidla u Švedskoj. Gehrig je najavio i rezanje ambicioznih planova za ovogodišnje širenje u SAD-u.

Među zamjerkama Lidlu u osvajanju američkog tržišta nalazi se i ona o prebrzom otvaranju niza lokacija bez da se optimizirala mreža dobavljača. Također, iako su i neki klasični američki maloprodajni lanci poprilično kaskali s digitalizacijom svojeg poslovanja, oni danas redovito nude kupcima i mogućnost narudžbe preko interneta dok Lidl zaostaje i u tom segmentu.

Dio analitičara procjenjuje da je uspjeh na tržištu SAD-a Lidlu nužan za moguće buduće osvajanje ostatka sjevernoameričkog kontinenta, posebno Kanade i Meksika. Uz uspješno poslovanje trgovina u Kanadi i SAD-u, primjerice, Lidlu bi bilo lakše uspostaviti odnose s dobavljačima i optimizirati svoj logistički lanac. Nakon toga, prodor na meksičko tržište bi otvorio i vrata Latinske Amerike za kompaniju koja, na više od 10 tisuća lokacija od kojih je većina u Europi, sada ostvaruje godišnje prihode od oko 75 mlrd. eura.