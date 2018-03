Maloprodaja, kozmetika, automobili, rude... Ovo su najbogatije žene na svijetu

Među sto najvećih svjetskih milijardera nalazi se i deset žena koje zajedno raspolažu s čak 243 milijarde dolara, a najbogatija među njima nasljednica je osnivača najvećeg svjetskog maloprodajnog lanca Walmarta

Američki poslovni magazin Forbes već više od trideset godina objavljuje svoju listu najvećih svjetskih milijardera. Posljednjih nekoliko godina na svojim internetskim stranicama Forbes održava tu listu i u realnom vremenu pa se ona može mijenjati i iz dana u dan, no u magazinu svejedno jednom godišnje rade presjek, a to je napravljeno i početkom ožujka ove godine. Sam vrh liste ispunjen je poznatim imenima koja često viđamo u medijima, od Jeffa Bezosa, vlasnika internetske trgovine Amazon.com, preko Billa Gatesa, do investitora Warrena Buffetta.

Kako je posljednjih mjeseci u svjetskoj i domaćoj javnosti ponovo u središte došao položaj žena u društvu, iz popularne Forbesove liste smo izdvojili popis deset najbogatijih žena koje se nalaze među prvih stotinu najbogatijih. Sama brojka pokazuje da se situacija čak i na tradicionalno 'muškoj' listi s vremenom promijenila jer su, primjerice, 2000. godine na njoj među stotinu najbogatijih bile samo četiri žene. Deset žena s našeg popisa upravlja bogatstvom od ukupno 243 milijarde dolara, a ako je suditi prema Forbesu, danas u svijetu 190 žena raspolaže s milijardu ili više dolara.