Novo ime u upravi Atlantic Grupe: Ima 20 godina iskustva i velike projekte iza sebe

Na sjednici održanoj 4. rujna, Nadzorni odbor Atlantic Grupe donio je odluke o imenovanjima u Upravi i Komisijama Nadzornog odbora te o izboru Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor je potvrdio nove trogodišnje mandate članovima Uprave Ladi Tedeschi Fiorio i Srećku Nakiću (od 3. listopada 2025.) te Mati Štetiću (od 9. prosinca 2025.), uz važeće mandate Emila Tedeschija, Nevena Vrankovića i Zorana Stankovića.

Dosadašnja starija izvršna direktorica Mojca Domiter imenovana je novom članicom Uprave Atlantic Grupe zaduženom za područje ljudskih potencijala i kulture, s početkom trogodišnjeg mandata od 5. rujna 2025.

Posljednjim proširenjem Uprave Atlantic Grupa dodatno osnažuje menadžerski tim u realizaciji korporativne strategije i budućeg razvoja kompanije, sa sviješću da su ljudi i kultura ključ uspješnog poslovanja.