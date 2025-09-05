Novo ime u upravi Atlantic Grupe: Ima 20 godina iskustva i velike projekte iza sebe

Mojca Domiter imenovana članicom Uprave Atlantic Grupe zaduženom za ljudske potencijale i kulturu, čime je Uprava osnažena u realizaciji korporativne strategije i budućeg razvoja kompanije
Na sjednici održanoj 4. rujna, Nadzorni odbor Atlantic Grupe donio je odluke o imenovanjima u Upravi i Komisijama Nadzornog odbora te o izboru Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor je potvrdio nove trogodišnje mandate članovima Uprave Ladi Tedeschi Fiorio i Srećku Nakiću (od 3. listopada 2025.) te Mati Štetiću (od 9. prosinca 2025.), uz važeće mandate Emila Tedeschija, Nevena Vrankovića i Zorana Stankovića.
Dosadašnja starija izvršna direktorica Mojca Domiter imenovana je novom članicom Uprave Atlantic Grupe zaduženom za područje ljudskih potencijala i kulture, s početkom trogodišnjeg mandata od 5. rujna 2025.
Posljednjim proširenjem Uprave Atlantic Grupa dodatno osnažuje menadžerski tim u realizaciji korporativne strategije i budućeg razvoja kompanije, sa sviješću da su ljudi i kultura ključ uspješnog poslovanja.
Iskusno ime
Mojca Domiter ima više od 20 godina profesionalnog iskustva u širokom spektru industrija, uključujući robu široke potrošnje, farmaceutiku i telekomunikacije. Najveći dio karijere bavi se oblikovanjem strategija i procesa vezanih uz ljude, vodila je odjele ljudskih potencijala VIPneta, JGL Rijeka, a od 2011. godine vodi ključne inicijative u području kulture, razvoja liderstva i procesa vezanih uz ljude u Atlantic Grupi.
U kompaniji je implementirala grupne sustave upravljanja učinkom, talentima i nagrađivanjem, uz značajan rast angažiranosti zaposlenika i jačanje prepoznatljivosti Atlantic Grupe kao poželjnog poslodavca.
Diplomirala je psihologiju na Sveučilištu u Rijeci, završila Executive MBA na Cotrugli Business School te se dodatno usavršavala na IESE-u, London Business Schoolu, Ashridgeu i Harvardu.
Imenovanja u komisijama
Uz potvrđen novi sastav Uprave kompanije, Nadzorni odbor usvojio je i nove sastave njegovih Komisija. Komisiju za reviziju tako čine predsjednik Lars Peter Elam Håkansson, članovi Andrea Gisle Joosen, Zoran Vučinić i Karl Weinfurtner (izabran na Glavnoj skupštini u lipnju 2025.).
Komisiju za razvoj vodstva i nagrađivanje čine predsjednica Monika Elisabeth Schulze, članovi Florence Jeantet, Vesna Nevistić, Aleksandar Pekeč i Zoran Sušanj (vanjski stručnjak), Komisiju za društvenu odgovornost i korporativno upravljanje čine predsjednica Anja Svetina Nabergoj, članovi Siniša Petrović i Nina Tepeš (vanjska stručnjakinja).
Uz navedeno, na sjednici je član Nadzornog odbora Siniša Petrović ponovno izabran na funkciju Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, koji će ovu dužnost obavljati uz već postojeću Zamjenicu predsjednika Nadzornog odbora Moniku Elisabeth Schulze.