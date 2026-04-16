Nizozemski proizvođač strojeva za čipove s većim prihodom i na početku 2026.

Nizozemski proizvođač opreme za čipove ASLM izvijestio je u srijedu da mu prihod snažno poskočio i u prvom tromjesečju, podigavši prognoze za cijelu 2026. godinu na valu potražnje koji je pokrenula raširena primjena umjetne inteligencije.

U razdoblju od siječnja do ožujka neto prihod nizozemske kompanije dosegnuo je 8,8 milijardi eura i bio je za 14,3 posto viši nego u istom lanjskom razdoblju, pokazalo je poslovno izvješće. Neto dobit iznosila je 2,8 milijardi eura, poskočivši na godišnjoj razini za 16,7 posto. "Potražnja za čipovima nadmašuje ponudu pa naši klijenti ubrzanim tempom provode planove o širenju kapaciteta u 2026. godini i nadalje", rekao je izvršni direktor kompanije Christophe Fouquet u priopćenju. Našli kupci podigli su procjene potražnje za ASML-ovim strojevi, u kratkoročnoj i srednjoročnoj perspetkivi, dodao je Fouquet.

Rast potražnje usred izgradnje podatkovnih centara Uprava nizozemske kompanije stoga je podigla očekivanih prihoda u cijeloj 2026. godini, na 36 do 40 milijardi eura. Do sada bili su očekivali da će se kretati između 34 i 39 milijardi eura. U 2025. ASML-ov prihod dosegnuo je 32,67 milijardi eura i bio je veći za 15,6 posto nego u godini ranije. Potražnja za ASML‑ovim proizvodima raste u uvjetima ubrzane izgradnje podatkovnih centara nužnih za primjenu umjetne inteligencije te tijesne opskrbe memorijskim čipovima.

U prvom tromjesečju 79 strojeva Tako je u prvom ovogodišnjem tromjesečju ASML isporučio ukupno 79 strojeva, otprilike kao i na početku 2025. Na kraju prošle godine kompanija je pak isporučila čak 102 stroja, pokazalo je izvješće. Ove godine ASML bi trebao imati kapacitete za isporuku 60 najnaprednijih strojeva s malim numeričkim otvorom (NA) temeljenih na ekstremnoj ultraljubičastoj (EUV) litografiji (Low NA EUV), rekao je financijski direktor Roger Dassen na predstavljanju rezultata, osvrnuvši se na strahovanja da možda neće moći držati korak s potražnjom. Ako se planovi ostvare, bit će to povećanje od 25 posto u odnosu na prošlu godinu, napomenuo je Dassen, dodavši da ih u 2027. godini namjeravaju isporučiti 80, ako potražnja bude stabilna.