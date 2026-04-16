Nizozemski proizvođač strojeva za čipove s većim prihodom i na početku 2026.

I.K./Hina

16.04.2026 u 01:43

ASML Izvor: EPA / Autor: ROB ENGELAAR
Nizozemski proizvođač opreme za čipove ASLM izvijestio je u srijedu da mu prihod snažno poskočio i u prvom tromjesečju, podigavši prognoze za cijelu 2026. godinu na valu potražnje koji je pokrenula raširena primjena umjetne inteligencije.

U razdoblju od siječnja do ožujka neto prihod nizozemske kompanije dosegnuo je 8,8 milijardi eura i bio je za 14,3 posto viši nego u istom lanjskom razdoblju, pokazalo je poslovno izvješće.

Neto dobit iznosila je 2,8 milijardi eura, poskočivši na godišnjoj razini za 16,7 posto.

"Potražnja za čipovima nadmašuje ponudu pa naši klijenti ubrzanim tempom provode planove o širenju kapaciteta u 2026. godini i nadalje", rekao je izvršni direktor kompanije Christophe Fouquet u priopćenju.

Našli kupci podigli su procjene potražnje za ASML-ovim strojevi, u kratkoročnoj i srednjoročnoj perspetkivi, dodao je Fouquet.

Rast potražnje usred izgradnje podatkovnih centara

Uprava nizozemske kompanije stoga je podigla očekivanih prihoda u cijeloj 2026. godini, na 36 do 40 milijardi eura. Do sada bili su očekivali da će se kretati između 34 i 39 milijardi eura.

U 2025. ASML-ov prihod dosegnuo je 32,67 milijardi eura i bio je veći za 15,6 posto nego u godini ranije.

Potražnja za ASML‑ovim proizvodima raste u uvjetima ubrzane izgradnje podatkovnih centara nužnih za primjenu umjetne inteligencije te tijesne opskrbe memorijskim čipovima.

ASML, postrojenje tvrtke
ASML, postrojenje tvrtke Izvor: EPA / Autor: YONHAP

U prvom tromjesečju 79 strojeva

Tako je u prvom ovogodišnjem tromjesečju ASML isporučio ukupno 79 strojeva, otprilike kao i na početku 2025. Na kraju prošle godine kompanija je pak isporučila čak 102 stroja, pokazalo je izvješće.

Ove godine ASML bi trebao imati kapacitete za isporuku 60 najnaprednijih strojeva s malim numeričkim otvorom (NA) temeljenih na ekstremnoj ultraljubičastoj (EUV) litografiji (Low NA EUV), rekao je financijski direktor Roger Dassen na predstavljanju rezultata, osvrnuvši se na strahovanja da možda neće moći držati korak s potražnjom.

Ako se planovi ostvare, bit će to povećanje od 25 posto u odnosu na prošlu godinu, napomenuo je Dassen, dodavši da ih u 2027. godini namjeravaju isporučiti 80, ako potražnja bude stabilna.

ASML-ov stroj
ASML-ov stroj Izvor: Profimedia / Autor: PATRICK VAN KATWIJK / AFP / Profimedia

Najveća europska tehnološka tvrtka

Nizozemska kompanija jedini je proizvođač te vrste strojeva, nužnih za izradu sićušnih strujnih krugova na naprednim čipovima, napominje Reuters. Cijena im se kreće oko 300 milijuna dolara po stroju.

ASML je najveća europska tehnološka tvrtka i vodeći dobavljač strojeva za proizvodnju čipova, a klijenti su mu tehnološki divovi poput tajvanskog TSMC‑a, američkog Intela i južnokorejskog Samsunga koji proizvode čipove za procesore, te tvrtke specijalizirane za memorijske čipove Micron i SK Hynix.

