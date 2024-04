Nijemci su prije godinu dana isključili posljednje nuklearke. Zašto se crni scenarij nije ostvario?

Posljednje tri njemačke nuklearne elektrane još uvijek su 2022. činile oko šest posto proizvodnje električne energije . Iako su one ugašene nije došlo do poremećaja na tržištu električne energije.

Stručnjak za energiju i zaštitu klime u zastupničkom klubu CDU/CSU Andreas Jung to vidi potpuno drugačije: 'Odluka da se usred energetske krize zatvore posljednje tri nuklearne elektrane bila je pogrešna. Jer je važno mobilizirati sve mogućnosti za proizvodnju energije."

Lion Hirth, stručnjak za energetsku politiku na Hertie School Berlin, vidi nekoliko razloga za to: 'S jedne strane, nuklearno ukidanje događalo se postupno. Od 2011. uklanjamo sve više blokova s ​​mreže. A prošle godine ostala su samo tri.'

Kao rezultat toga, jaz više nije bio tako velik, kaže Hirth. 'I ta praznina je popunjena, s jedne strane, jer je smanjena potrošnja električne energije, a s druge strane, jer smo proizveli više električne energije iz obnovljivih izvora. Posebno energije vjetra.'

Nekoliko je stvari bilo posebno uočljivo na tržištu 2023. S jedne strane, potrošnja električne energije pala je za oko pet posto zbog recesije. Samo to bi gotovo popunilo nuklearnu prazninu. S druge strane, došlo je do promjena povezanih s cijenama u kombinaciji njemačkih i europskih elektrana.

Elektrane na plin zamijenile su termoelektrane na ugljen jer su cijene plina ponovno bile značajno niže nego 2022. godine – nakon ruskog napada na Ukrajinu. Osim toga, zbog povoljnih vremenskih uvjeta, vjetroelektrane u Njemačkoj radile su punom parom, a širenje solarnih sustava značajno je napredovalo.

Njemačka je prošle godine prvi put nakon dugo vremena kupila više električne energije iz inozemstva nego što je izvezla. Dobra polovica toga dolazi iz obnovljivih izvora energije, a drugi dio uglavnom iz nuklearnih elektrana, elektrana na ugljen i plin.

Hans-Jürgen Brick, čelnik operatera prijenosnog sustava Amprion, očekuje da će zbog energetske tranzicije u Njemačkoj srednjoročno porasti potrebe za uvozom električne energije. Ipak, mreže nisu ugrožene zbog gašenja nuklearne elektrane.

Nakon ukidanja nuklearnih elektrana, savezna vlada sada slijedi cilj postupnog ukidanja elektrana na ugljen - 'idealno' bi to trebalo postići do 2030. godine, kako stoji u koalicijskom sporazumu.

Međutim, to zahtijeva da se obnovljivi izvori energije šire mnogo brže. Ministarstvo gospodarstva želi raspisati natječaj za izgradnju novih plinskih elektrana koje mogu koristiti vodik kako bi se nadoknadile praznine i kolebanja uvjetovana vremenskim prilikama u opskrbi električnom energijom. Savezna vlada za to želi osigurati do 16 milijardi eura sredstava.