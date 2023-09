Nijemci se više ne žele grijati na lož ulje i plin, studija potvrđuje da su u pravu

Njemački Bundestag prošli tjedan usvojio je zakon o grijanju, o kojem se mjesecima raspravljalo. Cilj je da se u budućnosti sve više stanova i zgrada grije na klimatski prihvatljiv način. Zakon o energiji u zgradarstvu zahtijeva postupnu zamjenu sustava grijanja na fosilna goriva kao što su lož ulje ili prirodni plin.

Država će pod određenim uvjetima pokriti do 70 posto troškova za novi sustav grijanja - primjerice za električne dizalice topline.

Sustave grijanja poput dizalica topline, koji se smatraju ekološki prihvatljivima, njemačka država subvencionira već godinama. No pravi iskorak napravljen je 2020., kada su značajno povećana sredstva u sklopu tzv. Programa poticaja tržišta (MAP): od tada do 35 posto troškova za dizalicu topline pokriva država. Ako ona zamijeni grijač na loživo ulje, taj udio iznosi i do 45 posto.