Nijemci od 2023. ipak neće dobivati 500 eura državne pomoći! 'Poticaji ne motiviraju na rad, štetni su i lažni'

Njemačke savezne zemlje predvođene CDU-om i CSU-om odbile su u ponedjeljak u Bundesratu socijalnu reformu Semafor koalicije. Planirano dodjeljivanje pomoći stanovnicima Njemačke, tzv. građanska naknada (Bürgergeld) koja se trebala dijeliti od siječnja 2023. godine, za sada se neće realizirati

No ima i spornih točaka: prema planovima Semafor koalicije, primateljima građanske naknade u prve dvije godine nezaposlenosti treba odrediti vrijeme od podnošenja zahtjeva za pomoć do dodjeljivanja pomoći. Za to vrijeme ne bi trebali potpunosti potrošiti ušteđevinu niti se preseliti u jeftiniji stan. Unija to odbija.

Stranke Unije odbacuju dohodak građana jer to, po njihovom mišljenju, smanjuje motivaciju za rad. Premijer Saske Michael Kretschmer (CDU) rekao je uoči glasanja u ponedjeljak: 'Način na koji je cijela stvar konstruirana šteti izvedbi i stvara lažne poticaje. I zbog toga na kraju to postane asocijalno', javlja Fenix.