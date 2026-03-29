Netko zna unaprijed Trumpove odluke i na tome zarađuje milijune!? Više je sumnjivih slučajeva

Niz neuobičajeno preciznih trgovinskih poteza uoči ključnih odluka administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa izazvao je ozbiljne sumnje u moguće curenje povjerljivih informacija. Analiza agencije Reuters pokazuje da su nepoznati ulagači u više navrata ostvarili milijunske dobitke neposredno prije velikih političkih poteza koji su snažno utjecali na tržišta

Pravni stručnjaci upozoravaju da takvi obrasci zahtijevaju detaljnu istragu kako bi se utvrdilo je li riječ o slučajnosti ili potencijalnoj zlouporabi povlaštenih informacija. Četiri slučaja koja izazivaju sumnju Reuters je identificirao najmanje četiri situacije u kojima su trgovine bile iznimno precizno tempirane. Riječ je o različitim tržištima – od opcija i naftnih terminskih ugovora do takozvanih predikcijskih platformi.

Jedan od najupečatljivijih primjera zabilježen je u travnju 2025., kada su ulagači uložili velike iznose u opcije neposredno prije nego što je Trump najavio pauzu na carine. Tržište je potom snažno poraslo, a S&P 500 skočio je gotovo deset posto. U drugom slučaju, nepoznati korisnik platforme za predviđanje događaja zaradio je više od 400.000 dolara kladeći se na politički rasplet u Venezueli, i to neposredno prije razvoja događaja. Oklade na ratne događaje i tržište nafte Dodatnu zabrinutost izazvale su oklade povezane s događajima u Iranu. Neposredno prije napada u kojem je ubijen iranski vrhovni vođa, nekoliko računa ostvarilo je značajne dobitke na temelju točnih predviđanja. Najveća pojedinačna transakcija zabilježena je ovoga tjedna, kada su neidentificirani trgovci uložili oko 500 milijuna dolara na tržištu nafte – svega nekoliko minuta prije nego što je Trump objavio odgodu napada na iransku energetsku infrastrukturu, što je dovelo do pada cijena.

Stručnjaci ističu da veličina i sigurnost takvih oklada upućuju na mogućnost unaprijed poznatih informacija. Pravni okvir i ograničenja nadzora Trgovanje na temelju povjerljivih informacija u pravilu je zabranjeno, no pravni okvir nije jednako razvijen za sva tržišta. Dok su pravila za dioničko tržište relativno jasna, nadzor nad robnim i izvedenim tržištima, kao i predikcijskim platformama, složeniji je i manje razrađen. Bivši dužnosnici regulatornih tijela navode da bi ovakvi slučajevi inače privukli pažnju nadzornih institucija, no praksa pokazuje da je provedba zakona u tim područjima neujednačena. Regulatori poput američke Komisije za vrijednosne papire i burze (SEC) i Komisije za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC) zasad nisu potvrdili pokretanje službene istrage. Bijela kuća odbacuje optužbe Iz Bijele kuće poručuju da su optužbe neutemeljene. Naglašavaju da etička pravila strogo zabranjuju državnim dužnosnicima korištenje nejavnih informacija za osobnu korist. Ipak, stručnjaci upozoravaju da sama pojava takvih obrazaca trgovanja može narušiti povjerenje u tržišta, osobito ako se ne razjasni njihova pozadina.