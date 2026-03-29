samo slučajnost ili...

Netko zna unaprijed Trumpove odluke i na tome zarađuje milijune!? Više je sumnjivih slučajeva

L. F.

29.03.2026 u 18:03

Donald Trump na dočeku tijela poginulih vojnika Izvor: Profimedia / Autor: Planetpix / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Niz neuobičajeno preciznih trgovinskih poteza uoči ključnih odluka administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa izazvao je ozbiljne sumnje u moguće curenje povjerljivih informacija. Analiza agencije Reuters pokazuje da su nepoznati ulagači u više navrata ostvarili milijunske dobitke neposredno prije velikih političkih poteza koji su snažno utjecali na tržišta

Pravni stručnjaci upozoravaju da takvi obrasci zahtijevaju detaljnu istragu kako bi se utvrdilo je li riječ o slučajnosti ili potencijalnoj zlouporabi povlaštenih informacija.

Četiri slučaja koja izazivaju sumnju

Reuters je identificirao najmanje četiri situacije u kojima su trgovine bile iznimno precizno tempirane. Riječ je o različitim tržištima – od opcija i naftnih terminskih ugovora do takozvanih predikcijskih platformi.

vezane vijesti

Jedan od najupečatljivijih primjera zabilježen je u travnju 2025., kada su ulagači uložili velike iznose u opcije neposredno prije nego što je Trump najavio pauzu na carine. Tržište je potom snažno poraslo, a S&P 500 skočio je gotovo deset posto.

U drugom slučaju, nepoznati korisnik platforme za predviđanje događaja zaradio je više od 400.000 dolara kladeći se na politički rasplet u Venezueli, i to neposredno prije razvoja događaja.

Oklade na ratne događaje i tržište nafte

Dodatnu zabrinutost izazvale su oklade povezane s događajima u Iranu. Neposredno prije napada u kojem je ubijen iranski vrhovni vođa, nekoliko računa ostvarilo je značajne dobitke na temelju točnih predviđanja.

Najveća pojedinačna transakcija zabilježena je ovoga tjedna, kada su neidentificirani trgovci uložili oko 500 milijuna dolara na tržištu nafte – svega nekoliko minuta prije nego što je Trump objavio odgodu napada na iransku energetsku infrastrukturu, što je dovelo do pada cijena.

tportal
Izvor: EPA / Autor: MARK

Stručnjaci ističu da veličina i sigurnost takvih oklada upućuju na mogućnost unaprijed poznatih informacija.

Pravni okvir i ograničenja nadzora

Trgovanje na temelju povjerljivih informacija u pravilu je zabranjeno, no pravni okvir nije jednako razvijen za sva tržišta. Dok su pravila za dioničko tržište relativno jasna, nadzor nad robnim i izvedenim tržištima, kao i predikcijskim platformama, složeniji je i manje razrađen.

Bivši dužnosnici regulatornih tijela navode da bi ovakvi slučajevi inače privukli pažnju nadzornih institucija, no praksa pokazuje da je provedba zakona u tim područjima neujednačena.

Regulatori poput američke Komisije za vrijednosne papire i burze (SEC) i Komisije za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC) zasad nisu potvrdili pokretanje službene istrage.

Bijela kuća odbacuje optužbe

Iz Bijele kuće poručuju da su optužbe neutemeljene. Naglašavaju da etička pravila strogo zabranjuju državnim dužnosnicima korištenje nejavnih informacija za osobnu korist.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da sama pojava takvih obrazaca trgovanja može narušiti povjerenje u tržišta, osobito ako se ne razjasni njihova pozadina.

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Gent Shkullaku / Zuma Press / Profimedia

Slučajnost ili sustavni problem

Neki analitičari ne isključuju mogućnost da su pojedini ulagači jednostavno imali sreće ili su bolje od drugih interpretirali signale s tržišta i iz politike. Također je moguće da su pojedine transakcije bile dio strategija zaštite od rizika.

No drugi ističu da kombinacija velikih iznosa, kratkog vremenskog razmaka i točnih ishoda upućuje na obrasce koji nadilaze uobičajeno ponašanje tržišta.

Kako ističu pravni stručnjaci, upravo takve situacije zahtijevaju temeljitu analizu – kako bi se utvrdilo je li riječ o legitimnom trgovanju ili potencijalnom curenju informacija iz najviših razina vlasti.

Bez jasnog odgovora, sumnje će i dalje pratiti tržišta koja su već osjetljiva na političke odluke i geopolitičke rizike.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
tržište rada

tržište rada

Njemačka vapi za radnicima: Jedan sektor je u posebno lošoj situaciji
kriza ne jenjava

kriza ne jenjava

Svjetske burze nestabilne: Wall Street pao peti tjedan zaredom
MA KAKAV RAT...

MA KAKAV RAT...

Turistički bum na jugu Europe: Nijemci navalili, kapaciteti na rubu

najpopularnije

Još vijesti