Napravljen prvi korak prema Kazahstanu: 'Tamo ćemo naći naftu, a ovdje smo našli toplu vodu'

M.Da.

27.01.2026 u 22:51

Pronalazak nafte u Kazahstanu opravdao bi višemilijunski projekt/ilustracija
Pronalazak nafte u Kazahstanu opravdao bi višemilijunski projekt/ilustracija Izvor: EPA / Autor: Mohammed Al-Rifai
Agencija za ugljikovodike bit će partner Janafa u projektu istraživanja nafte i plina u Kazahstanu. Kroz zajedničku tvrtku pripremat će istražna polja i bušotine. Pritom Agencija nudi ekspertizu, a Janaf novac

Janaf je danas donio odluku kako će s 43,7 milijuna eura sudjelovati u financiranju projekta istraživanja i proizvodnje nafte i plina u Kazahstanu. Iz domaće kompanije tvrde da je u složenim tržišnim i geopolitičkim okolnostima diversifikacija poslovanja jedan od prioriteta, a ovu investiciju vide kao prvi korak.

Uz kazahstanske partnere, Janaf će na ovom projektu raditi zajedno s Agencijom za ugljikovodike, kroz zajedničku kompaniju. Cilj je otkriti komercijalne količine nafte i plina.

"Odluka Janafa je kruna procesa koji je započeo još u travnju. Već sedam mjeseci traju intenzivni razgovori, stručni, tehnički, pravni o mogućnostima zajedničkog nastupa Geoenergije s KazmunayGasom na istočnom prostoru, kojega smo odabrali kao atraktivan. Taj istočni prostor zove se Shygys i nalazi se u Kazahstanu", rekao je za HRT ravnatelj Agencije, Marijan Krpan.

Dokazane metode

U veljači bi trebao biti potpisan ugovor između tvrtke Geoenergija Razvoj i KazMunayGasa. Uredski posao počinje odmah po sušenju tinte, a terenski radovi, odnosno snimanje seizmike tek na jesen. Ti bi nalazi trebali dovesti do lokacije na kojoj će se raditi istražna bušotina. Suradnja funkcionira tako što će Agencija dati znanje, a Janaf novac.

"Mi smo zapravo cijelu prošlu godinu isti program izvodili na četiri lokacije u Hrvatskoj samo u svrhu geotermalnih izvora energije. Naša uspješnost u tome je bila stopostotna", rekao je Krpan i dodao da su bušili bušotine u Velikoj Gorici, Osijeku, Vinkovcima i Zaprešiću te da su rezultati bili jako dobri.

"Implementirat ćemo u Kazahstanu ono što smo pokazali da znamo. Tamo ćemo naći naftu, a ovdje smo našli toplu vodu. Oni imaju ogromne rezerve nafte i plina", rekao je Krpan.

Prodaja ili izvoz

Dodao je da su sasvim sigurno pronašli blok s naftnim potencijalom te da će bušiti na dubinu od 3,5 kilometra. Pronađena nafta može se prodavati lokalno, ali i izvesti u Europu. 

"Hrvatska ima potencijala u prostoru za istraživanje i proizvodnju nafte i plina. Imamo i iskustvo, potvrdili smo to sada. Sačuvali smo to znanje u Agenciji za ugljikovodike i cilj je sasvim sigurno napraviti ekspanziju određenu u području istraživanja i proizvodnje nafte i plina. Rezerve u Panonskom bazenu drastično su pale zadnjih desetak godina", zaključio je Krpan.

