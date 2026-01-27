Napravljen prvi korak prema Kazahstanu: 'Tamo ćemo naći naftu, a ovdje smo našli toplu vodu'

Agencija za ugljikovodike bit će partner Janafa u projektu istraživanja nafte i plina u Kazahstanu. Kroz zajedničku tvrtku pripremat će istražna polja i bušotine. Pritom Agencija nudi ekspertizu, a Janaf novac

Janaf je danas donio odluku kako će s 43,7 milijuna eura sudjelovati u financiranju projekta istraživanja i proizvodnje nafte i plina u Kazahstanu. Iz domaće kompanije tvrde da je u složenim tržišnim i geopolitičkim okolnostima diversifikacija poslovanja jedan od prioriteta, a ovu investiciju vide kao prvi korak. Uz kazahstanske partnere, Janaf će na ovom projektu raditi zajedno s Agencijom za ugljikovodike, kroz zajedničku kompaniju. Cilj je otkriti komercijalne količine nafte i plina. "Odluka Janafa je kruna procesa koji je započeo još u travnju. Već sedam mjeseci traju intenzivni razgovori, stručni, tehnički, pravni o mogućnostima zajedničkog nastupa Geoenergije s KazmunayGasom na istočnom prostoru, kojega smo odabrali kao atraktivan. Taj istočni prostor zove se Shygys i nalazi se u Kazahstanu", rekao je za HRT ravnatelj Agencije, Marijan Krpan.

Dokazane metode U veljači bi trebao biti potpisan ugovor između tvrtke Geoenergija Razvoj i KazMunayGasa. Uredski posao počinje odmah po sušenju tinte, a terenski radovi, odnosno snimanje seizmike tek na jesen. Ti bi nalazi trebali dovesti do lokacije na kojoj će se raditi istražna bušotina. Suradnja funkcionira tako što će Agencija dati znanje, a Janaf novac. "Mi smo zapravo cijelu prošlu godinu isti program izvodili na četiri lokacije u Hrvatskoj samo u svrhu geotermalnih izvora energije. Naša uspješnost u tome je bila stopostotna", rekao je Krpan i dodao da su bušili bušotine u Velikoj Gorici, Osijeku, Vinkovcima i Zaprešiću te da su rezultati bili jako dobri. "Implementirat ćemo u Kazahstanu ono što smo pokazali da znamo. Tamo ćemo naći naftu, a ovdje smo našli toplu vodu. Oni imaju ogromne rezerve nafte i plina", rekao je Krpan.