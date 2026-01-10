Najviša stopa nezaposlenosti od pandemijske jeseni 2021: Zapošljavanje u SAD-u stagnira

Zapošljavanje u Sjedinjenim Američkim Državama gotovo je stagniralo i u prosincu, uz najvišu stopu nezaposlenosti od jeseni pandemijske 2021. godine, pokazalo je u petak izvješće ministarstva rada
Poslodavci u SAD‑u neto su u prosincu otvorili samo 50 tisuća novih radnih mjesta, izračunali su u ministarstvu.
Revidirani podaci za studeni pokazuju neto otvorenih 56 tisuća radnih mjesta i neto zatvorene 173 tisuće u listopadu.
To znači da su poslodavci neto u listopadu i studenom otvorili za 76 tisuća manje radnih mjesta no što su pokazali izračuni objavljeni sredinom prosinca, čija je objava odgođena zbog blokade savezne vlade.
U cijeloj prošloj godini neto su otvorene samo 584 tisuće radnih mjesta, u prosjeku 49 tisuća mjesečno, utvrdilo je ministarstvo. U 2024. neto ih je otvoreno 2,2 milijuna, odnosno u prosjeku 148 tisuća mjesečno.
Privatni sektor neto je u prosincu otvorio 37 tisuća radnih mjesta, pokazuju preliminarni izračuni, za 26 posto manje nego u studenom.
Kompanija za posredovanje pri zapošljavanju ADP izračunala je pak da je privatni sektor u prosincu neto otvorio 47 tisuća novih radnih mjesta, budući da su mala poduzeća ponovo tražila radnike dok su veliki poslodavci stali na kočnicu. ADP sastavlja izvješće na temelju podataka privatnih kompanija kojima pruža usluge pa izvješće nije reprezentativno.
Državni sektor u cjelini otvorio je pak samo 13 tisuća radnih mjesta, dvostruko više nego u studenom. U listopadu neto su pak ugašene čak 174 tisuće radnih mjesta u uvjetima blokade saveznih državnih službi. Dio službenika prihvatio je ponudu odlaska uz otpremninu, napominje ministarstvo.
Zapošljavanje u saveznim državnim službama gotovo je stagniralo u prosincu, uz napomenu ministarstva da je nakon visoke razine u siječnju broj radnih mjesta umanjen za ukupno 277 tisuća odnosno za 9,2 posto i da se službenici koji trenutno dobivaju otpremnine ubrajaju u zaposlene.
Najviše su i u prosincu zapošljavali poslodavci u ugostiteljstvu, uz neto otvorenih 27 tisuća radnih mjesta. U cijeloj 2025. mjesečno su u prosjeku ugostitelji otvarali 12 tisuća radnih mjesta, približno kao i u 2024., izračunali su u ministarstvu.
Blizu je i zdravstvo s neto otvorenu 21 tisuću radnih mjesta u prosincu, od kojih 16 tisuća u bolnicama. Mjesečni prosjek u cijeloj prošloj godini iznosio je 34 tisuće radnih mjesta i manji je otprilike za trećinu nego u 2024.
Zapošljavanje je u prosincu pojačano i u sektoru socijalne skrbi, uz otvorenih 17 tisuća radnih mjesta, stoji u izvješću.
Otkaze su pak dijelili poslodavci iz sektora maloprodaje, s neto ugašenih 25 tisuća radnih mjesta. U cijeloj 2025. zapošljavanje u maloprodaji praktički je stagniralo, kao i u 2024., napominju iz ministarstva.
U rudarskom, naftnom i građevinskom, te u sektorima prijevoza i skladištenja, financijskih i drugih usluga zapošljavanje se u prosincu zadržalo više‑manje na razini iz prethodnog mjeseca, pokazalo je izvješće.
Bez posla je u prosincu bilo 7,5 milijuna Amerikanaca, otprilike kao u studenom.
Stopa nezaposlenosti iznosila je na kraju godine 4,4 posto i bila je najviša od listopada pandemijske 2021. godine. U studenom bila se popela na 4,5 posto, prema revidiranom podatku.
Prosječna plaća po satu porasla je u prosincu za 0,3 posto u odnosu na studeni i iznosila je 37,02 dolara. Tijekom proteklih 12 mjeseci uvećana je za 3,8 posto.