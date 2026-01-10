Najviša stopa nezaposlenosti od pandemijske jeseni 2021: Zapošljavanje u SAD-u stagnira

Poslodavci u SAD‑u neto su u prosincu otvorili samo 50 tisuća novih radnih mjesta, izračunali su u ministarstvu.

Revidirani podaci za studeni pokazuju neto otvorenih 56 tisuća radnih mjesta i neto zatvorene 173 tisuće u listopadu.

To znači da su poslodavci neto u listopadu i studenom otvorili za 76 tisuća manje radnih mjesta no što su pokazali izračuni objavljeni sredinom prosinca, čija je objava odgođena zbog blokade savezne vlade.

U cijeloj prošloj godini neto su otvorene samo 584 tisuće radnih mjesta, u prosjeku 49 tisuća mjesečno, utvrdilo je ministarstvo. U 2024. neto ih je otvoreno 2,2 milijuna, odnosno u prosjeku 148 tisuća mjesečno.

Privatni sektor neto je u prosincu otvorio 37 tisuća radnih mjesta, pokazuju preliminarni izračuni, za 26 posto manje nego u studenom.

Kompanija za posredovanje pri zapošljavanju ADP izračunala je pak da je privatni sektor u prosincu neto otvorio 47 tisuća novih radnih mjesta, budući da su mala poduzeća ponovo tražila radnike dok su veliki poslodavci stali na kočnicu. ADP sastavlja izvješće na temelju podataka privatnih kompanija kojima pruža usluge pa izvješće nije reprezentativno.

Državni sektor u cjelini otvorio je pak samo 13 tisuća radnih mjesta, dvostruko više nego u studenom. U listopadu neto su pak ugašene čak 174 tisuće radnih mjesta u uvjetima blokade saveznih državnih službi. Dio službenika prihvatio je ponudu odlaska uz otpremninu, napominje ministarstvo.