Iransko-američki pregovori prebacili cijene nafte preko 72 dolara: Trgovci zabrinuti

Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima iznad 72 dolara, uz strahovanja ulagača da odgoda nuklearnog sporazuma SAD-a i Irana do novog kruga pregovora nosi veći rizik sukoba koji bi ugrozio opskrbu s Bliskog istoka.

Na londonskom se tržištu barelom nakon podneva trgovalo po 1,64 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 72,39 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 1,32 dolara i stajao je 66,53 dolara. Pozornost tržišta zaokupili su ovaj tjedan američko-iranski nuklearni pregovori. SAD i Iran sastali su se u četvrtak u Ženevi kako bi pregovarali o nuklearnom sporazumu, uz posredovanje omanskog ministra vanjskih poslova Badra Albusaidija.

Tehnička rasprava idući tjedan u Beču Teheran inzistira da se razgovara samo o nuklearnom programu, ističući da ima pravo na razvoj nuklearne energije u civilne svrhe. Načelno su pristali ograničiti nuklearne aktivnosti ako SAD ukine sankcije. Dvije strane postigle su "značajan napredak", rekao je omanski ministar vanjskih poslova Badr Albusaidi, i namjeravaju nastaviti pregovore nakon konzultacija u matičnim zemljama, napisao je šef omanske diplomacije na x-u. Rasprava na tehničkoj razini zakazana je idućeg tjedna u Beču, dodao je Albusaidi. Američki predsjednik Donald Trump naznačio je prošli četvrtak da bi sporazum trebao biti postignut za deset do petnaest dana. Njegov irački kolega Masoud Pezeshkian izjavio je u srijedu da su šanse za povoljan ishod, po mišljenju Teherana, "dobre".

Napetosti u Hormuškom tjesnacu SAD je u međuvremenu na Bliski istok poslao dva nosača aviona u pratnji vojnih brodova, a Iran je prije tjedan dana na nekoliko sati zatvorio Hormuški tjesnac radi vježbe vojne mornarice. Ulagači su u takvim uvjetima uračunali u cijene nafte dodatak na geopolitički rizik u rasponu od četiri do deset dolara, procjenjuju analitičari. U takvim su uvjetima 34 ekonomista i analitičara u Reutersovoj mjesečnoj anketi procijenila da bi barel na londonskom tržištu u prosjeku trebao stajati 63,85 dolara. Još prije mjesec dana bili su očekivali da će stajati 62,02 dolara.